I CLUB SERVICE DI ORTONA SOSTENGONO CROCE ROSSA ITALIANA CON L’INIZIATIVA “UNITI PER ORTONA”

I Club Service della città di Ortona avviano un’importante iniziativa di raccolta fondi denominata “UNITI per ORTONA” sulla piattaforma GoFundMe aperta per tutto il periodo natalizio con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto a chi vive in questo momento una situazione di difficoltà economica e non riesce a far fronte ai bisogni primari.

I fondi raccolti saranno devoluti direttamente alla Sede di Ortona della Croce Rossa italiana Comitato di Chieti e finalizzati all’acquisto di beni alimentari per pacchi viveri e all’aiuto economico alle famiglie in difficoltà del territorio ortonese.

Chiunque potrà partecipare a questa maratona per un Natale Solidale e dare il proprio contributo con una donazione libera online da effettuarsi direttamente sulla piattaforma GoFundMe cliccando al seguente link: www.gofundme.com/f/unitiperortona

attivato a tale scopo e presente anche sulle pagine social dei Club organizzatori.

“A supporto della campagna di raccolta fondi “Uniti per Ortona”, vari testimonial si sono resi disponibili per promuovere l’iniziativa e far sì che si arrivi a toccare la generosità del maggior numero di persone, in modo da raggiungere più celermente l’obiettivo” - afferma Roberto Serafini, presidente del Rotary Club Ortona.

“ La Croce Rossa locale ci ha rivolto un accorato appello rappresentandoci il crescente bisogno delle famiglie ortonesi e la difficoltà a far fronte alle richieste di aiuto – dichiara Giuseppe Carulli, presidente del Lions Club di Ortona. – Non abbiamo inteso voltare le spalle a tale appello che abbiamo raccolto e che rilanciamo a tutta la nostra comunità, certi che saprà rispondere con un slancio di solidarietà ”.

“ In una situazione straordinaria come quella che stiamo vivendo, credo che si debba agire in modo altrettanto straordinario e utilizzando modalità innovative – sottolinea Paola Primavera, presidente dell’ Inner Wheel Club di Ortona. – Attraverso questo importante progetto di crowdfunding avviato con i sodalizi ortonesi, che dimostra come sia fondamentale mettere in campo sinergie diverse e coinvolgere la comunità per raggiungere obiettivi comuni e ambiziosi, riusciremo ad affiancare la Croce Rossa nel far fronte ai bisogni del territorio.”

“Noi Giovani del Rotaract condividiamo tale iniziativa che rappresenta il valore e l’importanza di un gesto di solidarietà, nella consapevolezza che anche i giovani sono sempre pronti a mettersi in gioco: in questo caso, contribuendo con una piccola donazione o aiutando a condividere il messaggio per far sì che arrivi a più persone possibili” – conclude speranzosa Giuditta Storto, Presidente del Rotaract Club di Ortona.