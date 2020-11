Centro Antiviolenza Donne "Non Sei Sola" : UNO SPOT PER DIRE STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

"Non Sei Sola" sempre sul fronte, affianco delle Donne, per rafforzare la propria opera territoriale.

Tanti progetti in cantiere per il Centro Antiviolenza Donne "Non Sei Sola" di Ortona. Nonostante il periodo critico, le operatrici del Centro stanno portando avanti, anche da remoto, le proprie attività. "

Tra queste, per il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza di genere, un video-spot

L'idea, nata per dare continuità ai progetti già in essere, in particolare all'importante lavoro di rete che è iniziato l'anno scorso, a seguito della stipula del Protocollo d'intesa territoriale sull'Antiviolenza, vuole essere di monito per non abbassare la guardia su un problema, purtroppo, radicato e ancora più in emersione durante il periodo particolare che stiamo attraversando, da 8 mesi a questa parte.

Protagonisti di questo video sono, UOMINI:

alcuni volti importanti della nostra città, dal Sindaco all'Arcivescovo della nostra Diocesi, ad altri personaggi emblemi del settore sanitario, culturale, dell'arte e dello spettacolo, della scuola, del mondo libero-professionale, volontari, sportivi, registi che si sono resi, da subito, disponibili all'invito dell'èquipe di "Non Sei Sola", nel prestare il loro contributo per una giusta causa, un vero e proprio messaggio creativo/originale di condanna alla violenza di genere. La regia ed il montaggio del Videospot sono stati affidati ed egregiamente eseguiti da Nino Fezza, professionista rinomato, da sempre impegnato in progetti solidaristici e da Francesco Martelli, giovane amico di "Non Sei Sola", volontario della Sezione Territoriale di Croce Rossa e studente universitario, sempre disposto ad offrire una mano gratuita al Servizio. La speranza è quella di lanciare un vero e proprio videomessaggio che possa arrivare ai più, con modalità di comunicazione alternativa ma immediata.

dall’articolo di Monica di Clemente