L’arpista Sofia Marzetti si esibirà per il secondo concerto di “Incontri Musicali 2020” dell’Istituto Nazionale Tostiano

Domenica 22 novembre alle ore 18.00, appuntamento con il secondo concerto della nuova programmazione dell’Istituto Nazionale Tostiano dal titolo “Incontri Musicali 2020”. Una modalità del tutto nuova, quella proposta dal direttore artistico dell’Istituto Nazionale Tostiano Maurizio Torelli, che a causa delle nuove norme anticontagio e per scongiurare il diffondersi del Covid19, ha deciso di trasferire sul web parte delle attività programmate e nuovi eventi specificamente pensati per la rete. Oltre 300 gli utenti che domenica scorsa hanno seguito l’evento sul canale youtube dell’Istituto Nazionale Tostiano e ad oggi il video registra più di 400 visualizzazioni. «Siamo contenti che le persone abbiano capito e apprezzato questo nuovo modo di diffondere la musica» - commenta il maestro Torelli - «purtroppo il difficile momento che viviamo ci ha portati a fare questa scelta, condividere i concerti con il pubblico tramite il web, muovendoci sulla linea di sempre, conservando il rapporto con prestigiose istituzioni musicali internazionali e la particolarità delle scelte musicali non sempre legate ai repertori tradizionali». Per questo, come per tutti gli eventi in programma la linea adottata è stata quella di registrare i concerti in presa diretta con una sola telecamera per rendere al meglio la spontaneità del momento.

Domenica, dunque, si potrà assistere al recital di Sofia Marzetti. « In questo secondo appuntamento» - spiega il direttore artistico Torelli - «ascolteremo, una giovane arpista di grande talento, vincitrice di diversi concorsi e che ha calcato già molti palcoscenici di famosi teatri. Sofia ci farà ascoltare questo meraviglioso strumento con un repertorio che affonda le radici nel 700 e nell’ 800 con uno sguardo che ci accompagnerà fino ai giorni nostri». Per ascoltare ed assistere al concerto basterà collegarsi al canale youtube dell’Istituto Nazionale Tostiano al seguente link:



https://www.youtube.com/channel/UCXWHUDUh0-8O5jn_R42LwZw/?guided_help_flow=5



Hanno collaborato alla realizzazione delle iniziative Diana de Francesco e Gianfranco Miscia. La Film Art Edition di Giuseppe Piccinino si occuperà delle riprese video. Tutte le informazioni e approfondimenti inerenti gli eventi saranno reperibili sia sul sito dell’Istituto Nazionale Tostiano che sulla relativa pagina Facebook. Di seguito il programma dei brani che si andranno ad eseguire domenica.







Buon ascolto

Georg Friedrich Händel, Concerto in si bemolle per arpa e orchestra, op. 4 n. 6 (trascrizione per arpa sola e cadenza originale di Marcel Grandjany)

Allegro moderato - Larghetto - Cadenza - Allegro moderato

Alphonse Hasselmans, Etude de Concert “La Source” op. 44

Marcel Tournier, Etude de Concert “Au Matin”

Giovanni Caramiello, “Rimembranza di Napoli”, Fantasia sopra motivi popolari op. 6

Deborah Henson – Conant, “Baroque Flamenco”