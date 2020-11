Daniele Di Vittorio è il nuovo allenatore della Tombesi

La Tombesi pesca in casa per la scelta del nuovo allenatore della prima squadra. Dopo le dimissioni di Gianluca Marzuoli, la scelta della società è infatti caduta su Daniele Di Vittorio, già tecnico dell'Under 19 gialloverde.

Ormai dieci anni fa, mentre ancora giocava in serie C a Silvi, Di Vittorio assunse prima la guida dell'Under 21 e, pochi mesi dopo, anche quella della prima squadra della società adriatica. Dopo i tre anni trascorsi a Silvi, sono arrivate le quattro stagioni nel Pescara, vissute come secondo allenatore in prima squadra (i primi tre anni) e come tecnico delle formazioni Under 19 e Under 21. Oltre a vari titoli regionali, spicca nel periodo in biancazzurro la vittoria della Coppa Italia Under 21, nella stagione 2016/2017. Infine, nelle ultime due stagioni, mister Di Vittorio ha fatto il vice di Saverio Palusci al Colormax Pescara, allenando anche, nel primo anno, la formazione Under 19.

Sarà dunque Di Vittorio a occupare la panchina ortonese nella prossima, difficile sfida casalinga contro il Cln CUS Molise.