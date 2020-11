Controlli sulla ciclopedonale della “Costa dei Trabocchi” per il rispetto della norme di comportamento di contrasto alla pandemia da CoViD-19.

Le attuali norme di prevenzione della pandemia e le voci di una possibile trasformazione dell’Abruzzo in “Zona Rossa”, hanno sicuramente invogliato molti cittadini a fare una passeggiata sulla pista ciclopedonale, che attraversa per diversi chilometri la Costa dei Trabocchi e di ammirare gli scenari di particolare bellezza che si incontrano lunga la riviera dei comuni di Ortona, San Vito Chietino, Fossacesia, Torino di Sangro e Casalbordino, nonostante la giornata non proprio bella ed il sole si sia fatto desiderare.

Domenica scorsa ,la compagnia dei carabinieri di Ortona, per prevenire il pericolo del venir meno del distanziamento sociale o dell’uso della mascherina ha attuato un servizio di controllo sulla ciclopedonale.

Sono state impegnate le stazioni dei carabinieri dislocate lungo la costa, supportate dagli equipaggi in motocicletta; in totale sono stati controllati 25 esercizi pubblici, circa 200 persone ed 80 veicoli.

Di particolar rilievo è stato appunto l’impiego dei carabinieri motociclisti che in pattuglia lungo la pista ciclo-pedonale, hanno effettuato il controllo di quanti passeggiavano da soli od in compagnia dei propri cari o animali domestici, nei luoghi non raggiungibili dalle autovetture.

Nessuna violazione è stata riscontrata, a dimostrazione che tutti i cittadini hanno compreso l’importanza delle norme comportamentali imposte dagli attuali D.P.C.M. e il pericolo per la salute che si può correre se non rispettate.