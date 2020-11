Ortona Territorio sollecita il Comune per contrastare il fenomeno delle discariche abusive

Ortona Territorio, con una lettera a firma del presidente Tommaso Vitale inviata al Sindaco di Ortona Leo Castiglione, ha sollecitato un deciso intervento dell’Amministrazione comunale per rimuovere le discariche abusive presenti sul territorio, per sanzionare i trasgressori e per adottare tutte le misure utili alla prevenzione e alla lotta contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Ortona Territorio ha ricordato all’Amministrazione comunale che nel Disciplinare Prestazionale degli Elementi Tecnici di Esecuzione del Servizio, allegato al contratto di servizio stipulato con la Ecolan S.p.a., affidataria del servizio di igiene urbana, è prevista la raccolta dei rifiuti abbandonati e la bonifica di aree pubbliche di sversamenti abusivi di rifiuti misti, inerti ed altri speciali non pericolosi, compreso il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti depositati fuori dagli appositi contenitori per la raccolta.

Il servizio prevede l’intervento della Ecolan S.p.a. su chiamata dell’Ente entro 24 ore dalla segnalazione. Del lavoro svolto verrà rilasciata bolla di lavorazione riportante le ore impiegate ed i rifiuti raccolti. Il servizio verrà reso mediante l’invio sul posto di una squadra composta da un autista che, utilizzando un autocarro munito di gru con ragno e cassone ribaltabile o altro mezzo idoneo al tipo di lavoro da eseguire, provvederà a raccogliere i rifiuti abbandonati e a ripulire l’area interessata. I rifiuti raccolti saranno conferiti ad impianti di smaltimento/recupero debitamente autorizzati. Tutti gli interventi richiesti ed eseguiti verranno registrati e comunicati, segnalando i tipi e i quantitativi dei rifiuti raccolti, provvedendo anche a segnalare eventuali inadempienze commesse da terzi. Nel caso si riscontrino sversamenti di rifiuti pericolosi, previa analisi degli stessi, si attiverà un servizio specifico a mezzo di squadre debitamente attrezzate.

“Apprezziamo l’impegno che il Comune e la Ecolan S.p.a. – dichiara Tommaso Vitale, presidente di Ortona Territorio – quotidianamente mettono in campo per assicurare pulizia e decoro nel centro urbano e nelle frazioni. La qualità dell’ambiente è la misura principale dell’attenzione che un’Amministrazione rivolge verso i cittadini”.

“Purtroppo – continua Tommaso Vitale – sul territorio comunale assistiamo di nuovo al grave fenomeno dell’abbandono di rifiuti, segno di inciviltà e scarsa considerazione per la comunità da parte di alcuni. Non possiamo lasciare che siano Associazioni o singoli cittadini di buona volontà a farsi carico di una attività che, dunque, deve essere svolta dal Comune di Ortona”.

“Peraltro – conclude Tommaso Vitale – la stessa Ecolan S.p.a., in passato, quando è stata chiamata ad intervenire in casi del genere, ha dimostrato di essere efficiente e di svolgere un servizio di grande utilità pubblica, soprattutto per quanto riguarda il contrasto alla formazione delle discariche abusive sul territorio”.

c.s.