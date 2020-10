Cavi e fili elettrici: guida alle principali tipologie di fascette

Quando si ha a che fare con dei cavi e/o con dei fili elettrici, spesso ci si trova di fronte alla necessità di fare ordine: un numero eccessivo di cavi rischia infatti, se aggrovigliato nella maniera sbagliata, di generare confusione, se non addirittura situazioni potenzialmente pericolose. Per fortuna esiste una soluzione semplice ed economica, che permette tanti ad un professionista quanto ad un privato di intervenire e fissare insieme componenti o cavi di ogni natura.

In tal caso si fa riferimento alle fascette per cavi, strumenti ideati a partire dagli anni ’50, pensati per proteggere cavi, ma anche cablaggi e tubature. Una fascetta però, oltre a proteggere, può anche organizzare tutti i cavi che racchiude: questo vuol dire che può venire utilizzata per raggruppare diverse tipologie di cavo, riducendo il rischio di confusione e semplificando ogni tipo di operazione che si renda necessaria. Le prime fasce presenti sul mercato venivano realizzate esclusivamente in metallo, ma, al giorno d’oggi, ne esistono tante tipologie diverse, ciascuna con le proprie personalissime caratteristiche.

Tipologie di fascetta per cavo

In questo momento storico le fascette vengono realizzate principalmente in plastica: un materiale economico e resistente arrivato dopo il già citato ferro ed una fase intermedia in cui si sfruttavano soprattutto i polimeri. È comunque possibile categorizzare le fascette in diverse tipologie, in base alle funzionalità ed alla modalità d’uso.

Innanzitutto, per fascette standard si intendono tutti quei modelli monopezzo e monouso, che generalmente vengono utilizzati come elemento di fissaggio. Al contrario, le fascette ri-apribili possono essere utilizzate a più riprese e risultano ideali per operazioni non definitive. Nel caso in cui si voglia invece fissare la propria fascetta su un pannello, un telaio o una parete, è possibile optare per un modello a vite, così come si può optare per una fascetta ad innesto nel caso in cui si debbano inserire in un foro.

Più in generale è consigliabile distinguere le fascette innanzitutto tra quelle ideali per lavoro rapidi/semplici e quelle all’insegna di un uso singolo e di una durata/resistenza superiore. Anche in questo caso è possibile citare le fascette autoadesive da una parte e le fascette a doppio bloccaggio dall’altra.

Dove acquistare fascette per cavi e fili elettrici

Nonostante l’apparente semplicità del prodotto, le fascette sono utensili tecnici a tutti gli effetti, che, spesso e volentieri, entrano a contatto diretto con i materiali attraversati dalla corrente elettrica. Ecco perché è altamente consigliabile acquistarle esclusivamente presso rivenditori di comprovata fiducia, come ad esempio

Rs Components: un distributore leader del mercato dell’accessorista e dell’utensileria, che, in oltre 80 anni di storia, si è specializzato anche in categorie merceologiche quali le componenti di elettronica, di automazione e di controllo. Per dare un’occhiata all’ampia offerta di fascette per cavo disponibili sullo store di Rs Components è sufficiente visitare il portale di riferimento it.rs-online.com e scrivere il prodotto specifico che si desidera all’interno della barra di ricerca.

Altre componenti

Rs Components offre decine e decine di fascette serravano di tutti i materiali, i colori e le dimensioni: i prodotti vengono classificati in base alla loro lunghezza, alla loro larghezza ed alle diverse caratteristiche già sottolineate nei capoversi precedenti.

Inoltre su Rs Components è possibile scegliere tra migliaia di componenti ed accessori differenti: per avere un’idea della portata dell’offerta disponibile, è ancora una volta sufficiente visitare il sito di riferimento, viaggiando tra le tante categorie presenti nei menù dedicati alla merce in vendita. Lo store offre oltre 600.000 diversi prodotti, coprendo tutte le più importanti marche nazionali ed internazionali, per un totale di oltre 2.500 brand.