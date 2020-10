La giunta comunale ha approvato un progetto per implementare il sistema di videosorveglianza. In particolare si tratta di uno sviluppo della rete di telecamere attualmente risistemata sul centro urbano e in fase di definitivo collaudo, che andrebbe a coinvolgere il quartiere di Fonte Grande. Il nuovo progetto si inserisce nel quadro delle iniziative previste dal decreto del ministero dell'Interno dello scorso giugno che individua, attraverso la stipula di patti sottoscritti dai Prefetti e dai Sindaci, risorse finanziarie da utilizzare al fine di promuovere i principali strumenti di sicurezza urbana.

«Tra gli obiettivi dell'amministrazione – sottolinea il sindaco Leo Castiglione – il ripristino e l'implementazione del sistema di videosorveglianza urbana ha una particolare attenzione. Dopo aver riattivato le telecamere nel centro urbano con questo nuovo progetto prevediamo di estendere la rete su un altro punto sensibile del territorio, il quartiere di Fonte Grande, densamente abitato e con la presenza di scuole e attività commerciali. Siamo impegnati sia sul fronte tecnico sia su quello amministrativo con la redazione e approvazione del regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti in modo da avere una efficace e efficiente attività di prevenzione e controllo sui punti sensibili del territorio. Un sistema che verrà allargato con ulteriori disponibilità finanziare su altri punti del territorio comunale e che vuole essere una rete di controllo a supporto e integrazione delle attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico delle forze dell'ordine».

L'importo complessivo dell'intervento è pari a 31mila euro di cui 10mila individuati tramite risorse proprie ed è stato anche previsto l'impegno di garantire la copertura finanziaria relativa ai costi di manutenzione e gestione dell'intero sistema, assicurando così il mantenimento in piena efficienza il servizio di videosorveglianza.

«Con questo progetto – sottolinea l'assessore ai Lavori pubblici Cristiana Canosa – partecipiamo a questo bando nazionale per sviluppare il sistema di videosorveglianza posizionando circa 13 telecamere nel quartiere di Fonte Grande, di alta risoluzione e collegate al server del Comune. La riattivazione del sistema di videosorveglianza rappresenta uno strumento fondamentale per contrastare atti di vandalismo e situazioni di degrado urbano».

Il precedente intervento dell'amministrazione comunale ha previsto la riattivazione tecnica delle telecamere presenti nel centro urbano realizzato attraverso lo stanziamento di 50mila di fondi comunali. La ditta Simonlux di Roma, aggiudicatrice dell'appalto, ha proceduto alla sistemazione e implementazione della rete per un totale di 35 telecamere.

c.s.