L’ATER DI CHIETI CONSEGNA ALLOGGI AD ORTONA

L’Ater di Chieti sta consegnando nella disponibilità immediata del Comune di Ortona quattro alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, e altri due saranno consegnati dopo la fine di modesti interventi di manutenzione straordinaria. È il senso di quanto comunicato dal Presidente Tavani nel cordiale incontro avvenuto qualche giorno fa, proprio ad Ortona, al Sindaco Leo Castiglione, che più volte aveva sollecitato l’Ater a riguardo.

Pur nella oggettiva difficoltà di tenere in ordine e in funzione un patrimonio molto importante, quello dell’Ater Chieti, che consta di circa 2300 alloggi in oltre 200 condomini, con le difficoltà generate da un sottodimensionamento dell’organico degli uffici conseguenti al periodo di dissesto finanziario 2014/2019, l’Ufficio Tecnico ha fatto effettuare lavori che hanno reso agibili e idonei alla consegna da subito quattro alloggi in Via Berardi, Via 24 Maggio, Piazza 28 Dicembre e Via Trieste. Altri due alloggi saranno consegnati a giorni in disponibilità del Comune dopo ulteriori piccoli lavori, così da consentire di cominciare a smuovere la graduatoria in essere. E dare risposte all’emergenza casa che anche Ortona vive.

“Sono molto soddisfatto della prima risposta che Ater Chieti ha fornito al Comune di Ortona dopo i numerosi incontri avvenuti sia in sede a Chieti che a Ortona” ha affermato il Presidente Tavani “e con le opportunità del superbonus sarà nostro impegno di intervenire sul resto del patrimonio, a partire dal quadrilatero di San Giuseppe”.

Aggiunge il Sindaco Castiglione: “Un risultato importante arrivato grazie al continuo confronto tra amministrazione comunale e presidenza dell'Ater. La sinergia messa in campo dai due enti ha permesso di superare difficoltà burocratiche perpetratesi per anni”

Un altro cantiere sarà avviato in questi giorni proprio in Piazza XXVIII Dicembre 19-29 per lavori pari a € 548.000.

