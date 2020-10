CANTIERE ORTONA

Dopo piazza degli Eroi canadesi è stato aperto anche il cantiere dei lavori di riqualificazione e sistemazione di corso Cavour. Questa mattina la ditta aggiudicataria dell'appalto, la Asflati Trigno srl di Vasto, ha predisposto l'area di cantiere che riguarda il primo tratto di via Cavour e il marciapiede adiacente il mercato coperto. Si tratta di un intervento per un impegno finanziario di 40mila euro che insieme ai lavori per la realizzazione della nuova piazza degli Eroi canadesi riqualifica la zona centrale della città ridisegnando il piano urbano con una piazza pedonale, nuovi marciapiedi e la sistemazione della pavimentazione stradale.

«Questo nuovo cantiere – sottolinea il Sindaco Leo Castiglione – testimonia la volontà dell'amministrazione di dare una nuova veste urbana al cuore della città. I disagi che oggi i cittadini subiscono con l'avvio di numerosi cantieri, saranno ripagati da una città più bella, accogliente e moderna. E il nostro impegno non si limita solo al centro urbano, infatti in questi giorni insieme ai cantieri cittadini, sono stati avviati anche quello del parco di Caldari e della struttura di via Massari che ospita il canile comunale, sono ripresi i lavori di sistemazione del torrente Saraceni, la nuova pavimentazione del piazzale del cimitero

ed è in fase di aggiudicazione l'appalto di 200mila euro per la sistemazione delle strade delle contrade. Il lavoro dell'amministrazione è continuo come i nostri cantieri».

L'appalto di via Cavour prevede la sistemazione del manto stradale riservato al traffico veicolare fino a piazza San Francesco e il rifacimento del marciapiede ormai in pessime condizioni, adiacente al mercato coperto. «Uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale è il decoro urbano – commenta l'assessore ai Lavori pubblici Cristiana Canosa – dopo diverse stagioni di immobilismo stiamo programmando una intensa stagione di interventi per riqualificare la città e il suo territorio. In particolare per il centro urbano dopo aver sistemato la zona della Passeggiata Orientale fino al Castello, proseguiamo i lavori di riqualificazione urbana con questi due cantieri. E nelle prossime settimane dal settore gare e contratti del Comune sarà conclusa la procedura per l'assegnazione di nuovi appalti che riguarderanno in particolare interventi su Fonte Grande e sulla viabilità comunale. Lavori pubblici che rappresentano in questo periodo così difficoltoso, anche una movimentazione economica importante per tecnici, professionisti e attività del territorio».