L’ORTONESE SALVATORE GARZARELLI CANDIDATO IN LIGURIA CON LA LISTA DI FERRUCCIO SANSA.

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sono noti e storici i legami tra Ortona e la città di Genova, ed in generale, la Liguria. La comune

vocazione marinara è sempre stata un forte legame. Moltissimi gli ortonesi che, negli anni, sono

andati a Genova per imbarcarsi sulle navi mercantili, quando esisteva il ruolo unico di Navigazione

e questo percorso era obbligato, se ci si voleva imbarcare. E tantissimi sono gli ortonesi che vivono

a Genova.

Come è noto domenica 20 e lunedì 21 settembre p.v. si vota in Ligura per le elezioni regionali. E’

una consultazione molto attesa, dove il Presidente della Giunta Regionale Toti viene sfidato dal

giornalista del Fatto Quotidiano Ferruccio Sansa, che è riuscito nella grande impresa politica di

mettere insieme, nella sua coalizione il M5 stelle ed il PD. Nella lista di Ferruccio Sansa

Presidente, a Genova, si candida per il Consiglio Regionale il Dott. GARZARELLI

SALVATORE, medico ostetrico ginecologo che per oltre quarant’anni,( 20 anni a Genova, 10 anni

a Savona come primario e 7 anni in Abruzzo sempre come primario), ha dedicato la sua vita

professionale ai diritti delle donne, alla difesa della legge 194, alla umanizzazione del parto, ed alla

innovazione nella chirurgia ginecologica.

SALVATORE GARZARELLI si candida per tutelare il diritto alla salute nelle fasce più deboli

della popolazione, soprattutto nelle aree più disagiate.

SALVATORE GARZARELLI è originario di Ortona, dove conserva solidi legami familiari e di

amicizia. Un grande motivo in più per sostenere la sua candidatura presso i tantissimi ortonesi che

vivono a Genova ed in Liguria e per augurargli un grande successo personale.