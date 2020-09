Frisa si tinge di giallo!

Venerdì 18 settembre 2020 alle 20:30 presso il Palazzo Baronale Caccianini in piazza Principe di Piemonte a Frisa (CH) andrà in scena lo spettacolo teatrale “Buonanotte Fiorellino”. L’evento sarà il primo spettacolo dopo il saggio tenutosi a Ortona due settimane fa dagli allievi del corso di recitazione per adulti tenuto dall’attrice Giulia Capuzzimato

presso The Muses TAS a Ortona (CH).

Una coppia in crisi come tante, in alcune scene di vita quotidiana, un gatto, una vicina di casa molto più che amica, un uomo che ricerca la verità: questi gli elementi di una commedia thriller ad alta tensione che viaggia nel tempo tra presente e passato, tra sentimenti e risentimenti enfatizzando il rapporto di coppia.

Nulla è come sembra in Buonanotte Fiorellino: il susseguirsi di flashback

e ricordi tra luci e ombre sul palcoscenico come nelle esistenze dei personaggi

e la tensione che cresce verso il districarsi, forse, di quella che sembra una situazione sempre più a tinte gialle.

I protagonisti saranno Gaetano Bisignani,

Marco Bucciarelli

e Laura Dragani

mentre la regia e l’adattamento sono stati curati da Giulia Capuzzimato che con queste parole invita tutta la cittadinanza a partecipare: è una nuova sfida per me e i miei allievi, hanno sorpreso e riscontrato successo con il saggio ma questa volta, consci del loro potenziale sono certa creeranno ancor più sintonia tra il pubblico, i personaggi che interpretano e la storia messa in scena.

Buonanotte Fiorellino si svolgerà nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza Covid, è possibile prenotare ai numeri 3898780952 / 3355860154. L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Frisa in collaborazione con la scuola artistica The Muses Tas di Ortona. L'ingresso sarà gratuito.

Giulia Capuzzimato nasce a Taranto nel 1997. Ha solo sei anni quando la sua famiglia si trasferisce a Ortona (CH) e lei inizia a studiare danza classica e modern-jazz e successivamente canto e recitazione fino a prendere parte alla Compagnia dell’Alba di Ortona. Nel frattempo, nel 2016, si diploma in Lingue e inizia a frequentare a Roma l’Accademia di Arti Drammatiche “Teatro senza Tempo” dove si diploma nel 2018 in Arti Drammatiche e Performative. “Club 2.7”, “Piovono Pallottole” e “Sogno di una notte di mezza estate” sono solo alcuni degli spettacoli ai quali ha preso parte e “Una favola da Svitati” è lo spettacolo della Compagnia degli Svitati per la quale ha curato le coreografie. Giulia fa della sua passione un lavoro come esperto esterno in arti drammatiche e performative per l’Istituto Tecnico Nautico “L’Acciaiuoli” e per l’Istituto Tecnico Commerciale e per il Turismo “L’Einaudi”. Tiene laboratori teatrali per bambini e adulti presso lo spazio creativo The Muses Tas che ha aperto a Ortona (CH) dal 2019 e continua a tenersi aggiornata frequentando corsi Masterclass tenuti da professionisti per portare avanti con determinazione il sogno di diventare attrice.