Rifiuti lungo la litoranea Postilli-Foro – Anche il mitico dizionario di latino “Campanini-Carboni” in mezzo al degrado

Qualche giorno fa, a malincuore, abbiamo dovuto riscontrare l’ennesimo abbandono di rifiuti lungo la litoranea Postilli-Foro. Questa volta però, in mezzo al degrado, sono stati lasciati libri di testo ed il mitico dizionario di latino “Campanini-Carboni”. Non vogliamo pensare che chi li ha usati sui banchi di scuola abbia poi deciso di accomunarli a plastica, lattine e rifiuti di ogni genere. Del caso se ne occuperà la Polizia Municipale poiché su copertine e pagine sono indicati i nomi, cognomi e le classi scolastiche.

La situazione di questa strada è arcinota: i “marciapiedi” (se così si possono chiamare) non sono fruibili ed i pedoni camminano in mezzo alla strada dove solo poche auto rispettano il limite utopistico dei 30km/h. La rigogliosa vegetazione impedisce la visibilità della cartellonistica che in alcuni casi sta subendo le ingiurie del tempo. La mancanza di parcheggi obbliga i bagnanti ad occupare con le auto i suddetti “marciapiedi” nonostante i divieti di sosta. Da qualche tempo anche le rampe del sottopasso sono diventate parcheggi abusivi. In altri punti la situazione è tale da impedire l’eventuale passaggio dei mezzi di soccorso. Alcune case di residenti non sono mai state raggiunte dalla litoranea (costo 8 milioni di euro) con notevoli disagi per chi vi abita. La mancanza di illuminazione completa il quadro desolante.