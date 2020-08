CONTROLLI COVID

La Polizia municipale in collaborazione con le altre Forze dell'ordine presenti sul territorio ortonese nell'ambito delle disposizioni emanate dalla Questura di Chieti, ha avviato un programma di servizi straordinari di controllo per verificare il rispetto delle misure di prevenzione anticovid ribadite nel recente Dpcm del 7 agosto, dall'ordinanza del ministero della Salute del 16 agosto e dalle ordinanze regionali. In particolare i controlli riguardano il rispetto del divieto di assembramento fuori e dentro i locali, il contingentamento degli ingressi negli esercizi commerciali, il rispetto del divieto del ballo, del distanziamento sociale e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e in particolare della mascherina che secondo l'ordinanza ministeriale deve essere indossata anche all'aperto dalle ore 18 alle 6 in luoghi dove c'è rischio assembramento.

Alle forze di polizia, carabinieri e guardia di finanza si è aggiunta, su richiesta dell'amministrazione comunale di Ortona, anche il personale del comando locale di Polizia municipale con l'utilizzo di pattuglie, una volta alla settimana, fino alle ore 24.

La prima giornata di questo particolare servizio di controllo sul territorio si è svolta mercoledì 26 agosto, dove sono stati impegnati i militari del locale comando dei Carabinieri e due pattuglie con quattro unità della Polizia municipale con l'aggiunta di una pattuglia dedicata agli interventi stradali. Nel corso del pattugliamento sulle principali vie del centro urbano sono stati monitorati alcuni punti sensibili come i parchi cittadini dove si sono riscontrati situazioni di particolare aggregazione a San Giuseppe e Fonte Grande. Nel corso dei controlli non sono state elevate sanzioni e gli stessi cittadini una volta informati delle motivazioni dei controlli, hanno accolto favorevolmente il servizio.

«Invito tutti i cittadini al rispetto delle prescrizioni anticovid – commenta il sindaco Leo Castiglione – per il bene e la sicurezza di tutti dobbiamo mantenere alta l'attenzione e non abbassare la guardia. Questo servizio attivato dalla Questura ha l'obiettivo di sensibilizzare ulteriormente la popolazione ad adottare tutte le raccomandazioni introdotte per contrastare una ripresa e l'aumento dei contagi».