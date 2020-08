OIGA Brass Ensemble in concerto per la rassegna “Fuori dal Tosti”

Si terrà giovedì 27 agosto, alle ore 21.30, in piazza del Teatro “F. P. Tosti” a Ortona il concerto dell’OIGA Brass Ensemble, diretta dal maestro Paolo Angelucci, ultimo concerto della rassegna “FUORI DAL TOSTI”.

L’OIGA Brass Ensemble è un gruppo da camera di soli ottoni composto dagli attuali professori dell’Oiga Orchestra con l’aggiunta di alcuni maestri che hanno collaborato in passato con la compagine orchestrale ortonese. Una vera e propria reunion di musicisti che, iniziati giovanissimi alla formazione orchestrale, oggi si distinguono a livello nazionale all’interno di orchestre prestigiose. Il programma prevede brani tratti da opere di Rossini e Verdi, come la SINFONIA D’APERTURA del GUGLIELMO TELL, il coro degli schiavi ebrei VA’ PENSIERO dal NABUCCO e la MARCIA TRIONFALE tratta da AIDA.

A seguire il secondo e quarto movimento della SINFONIA n.9 DAL NUOVO MONDO di Antoni Dvorak e FANFARE FOR THE COMMON MAN dell’autore statunitense Aaron Copland, brano reso celebre dalla particolare trascrizione che ne fecero gli EMERSON, LAKE & PALMER. In chiusura un omaggio al M° Ennio Morricone, con PER UN PUGNO DI DOLLARI e MOMENT OF MORRICONE.Chiuderà la serata il brano particolarmente virtuosistico QUADRO PER UN GIGLIO.

Nella scaletta musicale sarà presente anche A SONG FOR JAPAN del compositore belga Steven Verhelst, scritto nel 2011 per commemorare le vittime dello tsunami che si abbattè su Fukushima nel marzo dello stesso anno. E il pensiero non può non correre alle vittime della pandemia. Un viaggio straordinario, per la difficoltà del repertorio e la bellezza delle melodie, per la particolarità timbrica, per la straordinaria bravura degli interpreti. La direzione musicale della serata è affidata alla bacchetta del M° Paolo Angelucci, che dopo lo straordinario successo del Concerto dell’Alba, torna ad esibirsi nella veste del tutto inedita di direttore di un’ensemble di ottoni.

Questi i nomi dei musicisti che saliranno sul palco: TROMBE: Corvettiero Tony,

Paludi Davide, Trotta Marco, CORNI IN FA: Chiavaroli Filippo, Muscianese Alessandro, TROMBONI: Ciancaglini Atreo, Morone Andrea, TUBA: Marinucci Davide, BATTERIA E TIMPANI: Valente Alessandro.

Info e prenotazioni: botteghino del TEATRO TOSTI 0854212125