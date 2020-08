D'Alessandro: Dopo i 2 milioni, scippati altri 37,6 milioni ad Ortona

" Ormai non ci sono più parole, ma solo scippi. Dopo i 2 milioni di Euro tagliati, con l'ultima delibera della giunta regionale, ora altri 37,6 milioni levati ad Ortona e destinati altrove.

Morale della favola, c'è chi li ha portati, noi in Regione, e chi li ha levati , Marsilio.



Tra l'altro sul prolungamento del molo sud è stata già esperita la gara di progettazione, vennero ad Ortona ad annunciarlo solo pochi giorni fa, salvo poi, tornati in Regione, li hanno tagliati.



Circola una bufala al riguardo. La Regione si giustifica perché nel Decreto Rilancio sarbbe prevista la possibilità di riprogrammare i fondi FSC. È vero, la possibilità, non l'obbligo, ma Marislio ha scelto di uccidere definitivamente Ortona.



Questa vicenda rappresenta una lezione, definitiva, se si votano i simboli dei partiti ( prima Ortona ha votato in massa i 5Stelle, poi la Lega senza neache conoscere i candidati) e non le persone, e non il lavoro fatto, se si getta al mare 64 milioni che sono riuscito a fare arrivare in quattro anni ad Ortona, se l'amministrazione comunale rimane passivamente silente , questo accade.



Ora reagiamo "



Lo afferma in una nota il Deputato abruzzese Camillo D'Alessandro in merito alla scelta della Giunta di tagliare i fondi Masterplan già assegnati dalla Giunta D'Alfonso