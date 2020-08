FESTA DI SAN DONATO



Il Comitato Festa comunica che i festeggiamenti civili legati alla Festa di San Donato, in programma per il 7 agosto 2020, sono stati rinviati al prossimo anno, data l’emergenza sanitaria mondiale del Covid-19 e le relative misure restrittive.



“Nonostante ci siano protocolli che danno comunque la possibilità di poter organizzare la festa, non ci sembrava corretto quest’anno, dato che le spese sarebbero state maggiori e considerato il periodo difficile che stiamo attraversando, andare a chiedere un contributo alle famiglie della nostra Contrada e alle aziende ed attività del territorio; pertanto abbiamo deciso di rinviare la festa civile al 2021 con la speranza che tutto migliori. Il Parroco, Don Giovanni, mi ha assicurato che rimarranno integre le celebrazioni religiose ” così il Presidente del Comitato Festa di San Donato.



Il Comitato comunica inoltre di aver consegnato anticipatamente alla Parrocchia una rimanenza di cassa di 265 €, cifra che servirà per il pagamento del gas.

La Parrocchia Santa Maria di Costantinopoli, come accennato dal Presidente del Comitato, comunica che verranno celebrate le funzioni religiose così come di seguito elencate:

VENERDÌ 7 AGOSTO 2020

Ore 8.30 - Santa Messa

Ore 10.30 - Santa Messa

Ore 19.30 - Celebrazione Ecauristica presso il Cimitero Canadese presieduta da Mons. Emidio Cipollone Arcivescovo di Lanciano-Ortona; anima il coro parrocchiale.