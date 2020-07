RACCOLTA IN CRESCITA

«Una città che crede nella validità della raccolta differenziata e che premia gli sforzi messi in campo dall'amministrazione comunale e dalla società EcoLan» commenta il Sindaco Leo Castiglione analizzando i dati della raccolta differenziata riferiti al 2019 e ai primi sei mesi del 2020. «Abbiamo superato la soglia dell'80% – continua il Sindaco – e gran parte del merito va all'attenzione e sensibilità dei cittadini prima ancora che all'impegno dell'intera macchina operativa di EcoLan a partire dal suo presidente Massimo Ranieri. Adesso il passo successivo è migliorare la qualità della raccolta con una offerta di servizi al passo con le nuove tecnologie e con i nuovi sistemi di riciclo dei rifiuti, in modo da rendere il rifiuto veramente un vantaggio economico per l'intera comunità. Inoltre in questo anno particolare come amministrazione abbiamo previsto anche un parziale rimborso della tassa per quelle attività economiche e produttive che hanno subito il lockdown, con senso di responsabilità e fiducia in una pronta ripartenza».

La fotografia dei dati dello scorso anno presentano una percentuale di raccolta con compostaggio pari all'81,99% dove spiccano accanto alla frazione di raccolta dell'umido, le quantità di carta, di multimateriale, vetro e cartone. Una crescita costante che dall'iniziale percentuale del 77% registrata a gennaio, si è attesta sopra l'80% e raggiunge la percentuale più alta nel mese di novembre superando l'85%. Il punto di maggiore criticità si registra nel periodo estivo e in particolare nel mese di agosto con una percentuale di raccolta che si ferma al 79,29%.

«Gli sforzi del comune di Ortona e di EcoLan – dichiara il Presidente Massimo Ranieri – con un impegno attento da parte dei cittadini, stanno portando una delle più grandi città gestite dalla società in house a dei risultati importanti che sono motivo trainante per migliorasi e un incentivo per coloro che rispettano e amano la propria città».

La crescita della raccolta è confermata anche dall'andamento del primo semestre dell'anno in corso che si attesta su una percentuale media pari all'81,55% con una leggera flessione nei mesi caratterizzati dall'emergenza Covid, in particolare il mese di aprile con l'80,50%.

«Insieme ad una maggiore programmazione del servizio – conclude l'assessore Cristiana Canosa – i risultati raggiunti sono frutto anche dei diversi progetti avviati dall'amministrazione comunale in collaborazione con la società EcoLan, per diffondere la cultura del recupero, riciclo e di una propensione ecosostenibile coinvolgendo in particolare le scuole e promuovendo progetti innovati».