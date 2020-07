Guardia Costiera e Croce Rossa Italiana insieme per un mare più sicuro!

Si sono conclusi nei giorni scorsi gli incontri formativi tenuti dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Chieti, a beneficio dei militari della Guardia Costiera di Ortona impegnati nell’operazione di sicurezza della balneazione “Mare Sicuro” in corso fino a settembre prossimo.

Gli incontri fanno parte di una serie di momenti addestrativi che i militari della Capitaneria di Porto devono affrontare per mantenere adeguati standard di addestramento, con particolare riferimento, in questo caso, all’aspetto sanitario.

Un elemento di novità di quest’anno, alla luce dell’emergenza COVID -19 in atto, è stata la revisione delle procedure di intervento sanitario applicabili, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, motivo per il quale, sono state previste delle sessioni aggiuntive dedicate.

La collaborazione tra Capitanerie di Porto e Croce Rossa Italiana già consolidata, a livello nazionale, in forza di un apposito protocollo d’intesa siglato dai rispettivi organi di vertice, è stato attuato, a livello regionale nel 2019, sulla base di un analogo documento sottoscritto dalla Direzione Marittima di Pescara ed il Comitato Regionale Abruzzo C.R.I..

La Sede Territoriale della C.R.I. di Ortona, con i suoi volontari, oltre all’aspetto formativo a beneficio dei militari della Guardia Costiera, continua a fornire significativo supporto tecnico-operativo al settore marittimo/balneare, soprattutto in occasione di eventi o situazioni di particolare complessità in mare ed in spiaggia.

Per questo a loro tutti va il sentito ringraziamento personale del Comandante Forte, a nome di tutto il personale della Capitaneria di Porto di Ortona: “La professionalità dimostrata dai volontari, anche in un periodo di notevoli impegni legati all’emergenza COVD19 per la Croce Rossa, ha reso queste giornate trascorse insieme particolarmente significative e importanti”.

