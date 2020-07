“Appuntamento in Adriatico” a Ortona

E’ giunto ad Ortona un team di otto prestigiosi natanti partecipanti alla manifestazione itinerante “Appuntamento in Adriatico”, nata trent’anni fa ed organizzata da Assonautica, istituzione fondata da Unioncamere nel 1971 per promuovere la nautica da diporto, il turismo nautico e l'Economia del Mare, ospitati dalla locale sezione della Lega Navale Italiana, che ha offerto approdo ai naviganti.



Il consigliere Paolo Dal Buono, direttore della manifestazione, dopo aver ricevuto il saluto del capo servizio operativo della Capitaneria di Porto, il Comandante Stefano Luciani, ha consegnato al consigliere allo sport della Lega Navale Luigi Polidoro,

un gagliardetto commemorativo, lodando, a nome di tutti i partecipanti, l’organizzazione e professionalità espressi dal sodalizio nautico cittadino presieduto da Eugenio Rapino, unitamente ad un sincero apprezzamento per la bellezza della Città di Ortona e della nostra splendida costa, porta della costa dei trabocchi e sede della maggiore realtà diportistica regionale dopo Pescara.



Il consigliere Dal Buono si è dimostrato convinto assertore dell’economia legata al diporto nautico e tenace promotore del concetto di turismo nautico come importante volano per le economie legate al mare, settore che merita sicuramente maggiore attenzione in termini di servizi e professionalità e che può contribuire fattivamente ad uno sviluppo ecocompatibile delle comunità marittime potenziando sistemi di mobilità che vedono nella vela e nelle due ruote un corretto binomio per la completa fruizione del territorio a fini ricreazionali.

Elemento di forte richiamo per questo evento è stata infatti la realizzazione dei tracciati ciclabili costieri, notizia che da tempo ha varcato i confini regionali e che costituisce motivo di interesse anche per il non trascurabile target del turismo nautico.

" Nella prossima edizione quattro tappe in Abruzzo - ha annunciato Dal Buono nella dichiarazione rilasciata dopo la consegna del gagliardetto commemorativo a Luigi Polidoro - con una sosta di due giorni a Ortona, dove arriverranno in bicicletta dal porto di Pescara. per " la valorizzazione della costa dei trabocchi " ;un progetto., conclude il Consigliere dell'Assonautica, che " sarà portato al salone nautico di Genova ed alla Barcolana "



Contestualmente, continuano le attività formative e statutarie della Lega Navale, lezioni pratiche per acquisire abilità nella conduzione di mezzi a vela che stanno avendo un forte riscontro nella classe Optimist e laser per piccoli.

A tal riguardo sono attivi oltre a ciò i corsi di vela nel segmento “Altura” (per adulti) in collaborazione con esperti istruttori con natanti di pregio cabinati, funzionali al conseguimento di patente nautica e propedeutici anche alla partecipazione a regate zonali nei campionati primaverili ed invernali.

da c.s.