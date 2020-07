L'amministrazione comunale dal prossimo 6 luglio avvia il progetto dei centri estivi per l'infanzia nell'ambito degli interventi previsti per sostenere le famiglie in questo periodo di emergenza epidemiologica. L'intervento elaborato dal settore sociale del Comune di Ortona in collaborazione con le cooperative Sociale Praticabile e Leonardo Progetti Speciali, prevede l'impegno di 57mila euro ripartiti dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni nell'ambito dei fondi nazionali stanziati attraverso il DL 34/2020.

Entrando nello specifico il programma dei centri estivi comunali si articola in tre turni di frequenza di 15 giorni ciascuno dalle ore 8 alle 13, che impegna un arco temporale compreso dal 6 luglio al 14 agosto.

«Abbiamo organizzato questo servizio estivo – sottolinea l'assessore al Sociale Ilaria Ortolano – pensando soprattutto alle esigenze dei genitori impegnati con il lavoro e dei ragazzi che dopo il periodo di lockdown, riprendono con tutte le accortezze e il rispetto delle misure di prevenzione, le attività di socializzazione e ricreative. Nei centri che si svolgeranno in tre strutture scolastiche comunali, divise a seconda dell'età dei bambini, le attività ludico-ricreative inizieranno alle 8 per poi proseguire fino alle 13, con modalità di ingresso e uscita contingentate. Quindi sarà impegnata la sola mattinata e non è previsto il pasto. La compartecipazione finanziaria richiesta alle famiglie di complessivi 40 euro per ogni turno, potrà essere rimborsata dall'Inps secondo le disposizioni nazionali introdotte per l'emergenza covid».

Sul sito del Comune è pubblicato l'avviso con la relativa documentazione e modulo di domanda per la richiesta di iscrizione ai centri estivi di bambini e bambine con età compresa tra 0 e 11 anni compiuti. I centri si articolano su tre strutture comunali individuate nell'asilo d'infanzia "Antonio Gramsci" per i bambini da 0 a 3 anni che può contenere massimo 15 iscritti a turno, la struttura per l'infanzia a Fonte Grande in via Padre Leonardo Palombo per la fascia d'età compresa tra 3 e 5 anni con una capienza massima di 15 iscritti mentre per i più grandi, da 6 a 11 anni, le attività sono svolte presso la scuola di via Costantinopoli con un numero massimo di 28 iscritti per ogni turno.

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Informagiovani presso il Polo Eden al numero 085.9066323