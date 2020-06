Leonardo, Roberto e Michel disegnano le nuove magliette del Victoria Cross

Lo stadio di Ortona, mercoledì 24 giugno, è tornato finalmente ad animarsi . Alle 18 sul manto verde del campo ortonese hanno fatto il loro ingresso alcuni dei ragazzi che hanno partecipato al concorso organizzato dal Victoria Cross Ortona - " Dai un calcio al Covid 19 - Disegna la maglia del Victoria Cross".

Con la cerimonia di premiazione si è concluso il concorso nato da un’idea del suo Presidente del Victoria Cross , Giampieto Misci “ Io, come tanti genitori, sono stato in prima linea con i miei figli più grandi , uno che frequrenta la seconda media e l'altra la terza, ed abbiamo provato la nuova esperienza con la didattica a distanza e mi chiedevo spesso come stavano vivendo i ragazzi quel periodo e, soprattutto, come immaginavano il futuro. - ha raccontato il presidente –

e da qui che è nato il Concorso " Dai un calcio al Covid 19 - Disegna la maglia del Victoria Cross".

“ Ho scritto ai presidi dell'istituto F. P. Tosti, per scuole medie, ed al Matilde Serao. per le scuole elementari, che entrmbi hanno apprezzato ed appoggiato in toto la mia iniziativa. Abbiamo cominciato a lavorare con i professori di arte e le maestre di disegno che hanno sensibilizzato i ragazzi che, entusiasti, si sono messi subito sotto a fare i disegni”

Sono statti realizzati più di 100 "capolavori" e tre ne sono stati scelti ma “ vi assicuro che non è stato facile – precisa Misci - perché ce n' erano molti che avrebbero meritato. “

Hanno portato il loro saluto: il sindaco di Ortona Leo Castiglione

l’assessore allo sport Massimo Petaccia

i dirigenti scolastici , Marco de MARINIS per l' Istituto Comprensivo Statale " MATILDE SERAO "

e Annunziata Remozzi per Istituto Comprensivo Statale "FRANCESCO PAOLO TOSTI " in rappresentanza della dirigente IRMA NICOLETTA D'AMICO, che non ha potuto essere presente,

alle maestre e professori degli istituti e ad alcuni dei ragazzi che hanno partecipato al concorso.



Sono risultati vincitori:

Leonardo Cocco

- seconda media del Tosti - il cui disegno sarà messo nelle divise da gara per la stagione 2020 /2021 della nostra squadra;



Roberto Napoleone

- seconda media del Tosti- il cui disegno andrà sulle magliette che verranno utilizzate per gli allenamenti;

Michel Costanzo

- quarta Eeementare del Matilde Serao - il cui disegno verra utilizzato per le divise pre-gara.



Ai rappresentanti degli istituti sono stati consegnati le maglie, incorniciate, con i disegni dei loro alunni.



Il presidente ha voluto ringraziare “ per la loro fattiva collaborazione i dirigenti degli Istituti nelle persone della Dott.ssa D'Amico e del Dott. De Marinis, e le coordinatrici Giuseppina Romandini e Antonella Cantatore, la Professoressa Chiara Polidoro, la Maestra Luciana Notarfranco “

Grande la soddisfazione dei dirigenti e dei sostenitori della Victoria Cross presenti



Ora le magliette sono a disposizione presso SportStyle Ortona di Luigi Cirillo, che ha realizzato la stampa le maglie.



Una bella iniziativa che ha legato i ragazzi, durante il lookdown , allo sport, e li ha portati a trascorrete un bel pomeriggio allo stadio di Ortona e sicuramente l’amore per lo sport, dopo questo bel ricordo, proseguirà anche nel loro futuro.

Dopo la sobria , ma sentita cerimonia di premiazione, i tre vincitori hanno ceduto volentieri alla tentazione di dare anche un calcio al pallone, nell’invitante cornice di un campo di calcio a loro completa disposizione.



“ L'obiettivo che mi ero prefisso,- conclude il presidente Misci - cioè quello di Ripartire, è stato centrato. E non è detto che si possa ripetere anche il prossimo anno... “