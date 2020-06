L'amministrazione Castiglione ha approvato la delibera con cui sono state ridotte fino al 15 settembre le tariffe per i parcheggi a pagamento sull'intero territorio comunale. Il provvedimento dopo la sospensione provvisoria del pagamento, deliberata lo scorso maggio per favorire la ripresa delle attività economiche e produttive dopo il lockdown, si inserisce negli interventi a sostegno della ripartenza. Si tratta di una riduzione della tariffa su tutte le aree delimitate da strisce blu del territorio comunale, dal centro urbano ai lidi, dal 1 luglio al 15 settembre. La tariffa prevede un costo orario di 30 centesimi invece della tariffa ordinaria di 50 centesimi. Per i parcheggi al mare oltre alla tariffa oraria è prevista la riduzione anche per il costo dell'intera giornata, dalle ore 8 alle 20, fissata a 3 euro e per gli abbonamenti ridotti a 15 euro per 7 giorni, 33 euro per 15 giorni e 72 euro per 30 giorni.

«L'intervento che abbiamo deliberato – commenta l'assessore al Bilancio Marcello di Bartolomeo – vuole favorire la ripresa delle attività commerciali e turistiche del territorio prevedendo una sostanziale riduzione della tariffa per tutti i parcheggi a pagamento. Un provvedimento che prevede una minore entrata per il bilancio comunale stimata in 70mila euro ma che viene garantito attraverso un'apposita variazione di bilancio per mantenere in equilibrio i conti pubblici. L'impegno dell'amministrazione è quello di agevolare il riavvio delle attività in questo difficile momento mettendo in campo iniziative concrete e compatibili con le esigenze contabili del bilancio comunale e questa riduzione delle tariffe di quasi il 50% dei parcheggi è un impegno importante che hanno fatto pochi Comuni della costa».

Sempre inerente la disciplina dei parcheggi in zone turistiche, con ordinanza sindacale è stato disposto che nell'area di sosta comunale con sfondo sterrato realizzata ai Ripari di Giobbe, la sosta sia consentita solo ai veicoli ricompresi della categoria M1 ovvero veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente secondo la classificazione dei veicoli dell'articolo 47 del codice della strada. Una limitazione necessaria per un utilizzo compatibile del parcheggio comunale con la morfologia dei luoghi adiacenti alla Riserva naturale regionale dei Ripari di Giobbe.

«Un provvedimento utile per preservare l'ambiente e la riserva – sottolinea il Sindaco Leo Castiglione – ma anche per una maggiore sicurezza dei luoghi e soprattutto dei residenti che provvederemo a rendere efficace attraverso la collocazione di apposita segnaletica orizzontale e verticale e di appropriati dissuasori per la sosta di camper e roulotte».