E se le “Bocche da Fuoco” sono cambiate rispetto alla passata stagione, lui, l’artificiere pronto ad accendere la miccia e ad innescare il gioco bianco-azzurro rimane al suo posto. Ora è ufficiale: Matteo Pedron sarà per il secondo anno consecutivo il palleggiatore della Sieco Service Impavida Ortona.



Si tratterà anche del suo secondo anno consecutivo ad Ortona, ma il numero delle stagioni trascorse in riva all’adriatico – contando anche la prossima – saranno tre. Prima di tornare a giocare per i colori di Ortona nella scorsa stagione, infatti, Matteo Pedron aveva già avuto un esperienza con la Famiglia Impavida nel campionato 2016/2017.



Di origini padovane, Classe ’92 per 189 centimetri d’altezza, Pedron muove i primi passi nel mondo del volley con la Volley Eagles di Mestrino per poi proseguire nelle giovanili di Padova e viene subito notato dai talent scout del Blu College Vigna di Valle, che poi cambierà il suo nome in “Club Italia”. Proprio con il Club Italia, nella stagione 2010/2011, arriva la sua “prima volta” in A2, per poi tornare a farsi le ossa B1 tra le fila del Carpi. Nella stagione 2012/2013, Matteo Pedron gioca a casa, è infatti ingaggiato nella squadra della sua Padova che gli garantirà il ritorno in pianta stabile nella serie A2.



Nella stagione successiva, Pedro cambia ancora andando a giocare con la Coserplast Matera. E’ la volta poi di due stagioni consecutive con la maglia della Materdomini di Castellana grotte e poi la prima esperienza con la SIECO. Seguono Tuscania (2017/2018) e Geosat Geovertical Lagonegro (2018/2019). Il 2019 è l’anno del suo ritorno ad Ortona. Palleggiatore molto prolifico, Matteo Pedron nella scorsa stagione ha messo a segno 47 punti, portando a 431 il suo bottino totale in Serie A2.



Carriera

2019/2021 SIECO SERVICE IMPAVIDA ORTONA (Serie A2)

2018/2019 Geosat Geovertical Lagonegro (Serie A2)

2017/2018 Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania (Serie A2)

2016/2017 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2015/2016 Materdominivolley.it Castellana Grotte (Serie A2)

2014/2015 Materdominivolley.it Castellana Grotte (Serie A2)

2013/2014 Coserplast Openet Matera (Serie A2)

2012/2013 Tonazzo Padova (Serie A2)

2011/2012 Universal Pallavolo Carpi (Serie B1)

2010/2011 Club Italia Aeronautica Militare Roma (Serie A2)

2009/2010 Blu College Vigna di Valle (Serie B1)

2007/2009 Giovanili Padova

Ufficio Stampa Sieco Service Impavida Ortona