Di nuovo al Tosti

Per contrastare la diffusione del Coronavirus, come stabilito dal DPCM dell’8 marzo, il Teatro Tosti è rimasto chiuso fino al 15 giugno, ma ora è pronto a riaprire le sue porte e ad accogliere i suoi spettatori.

Sono due gli appuntamenti previsti nei prossimi giorni. Il primo è per domenica 21 giugno con una piece allestita dal Teatro Tosti con Paolo Angelucci, Alessia de Guglielmo, Gabriele de Guglielmo, Carolina Ciampoli, Alberta Cipriani, Alessio Palizzi, Lorenza Sorino, Emanuele Zazzara, Augusto Miccoli, Danae Caraceni, Laura del Ciotto, Tommaso Bernabeo, Monja Marrone, Marialice Torriero e con la partecipazione di Fabrizio Angelini.

Sara un’occasione per riflettere sull’attuale situazione che vive il mondo culturale e per sondare gli effetti che la pandemia ha avuto sul settore.

Gli spettacoli si terranno al Teatro Tosti, dalle 18 in poi, ogni mezz’ora.

L’ingresso, consentito a massimo 20 persone per turno, con l’uso obbligatorio della mascherina, è gratuito con prenotazione obbligatoria al botteghino del Teatro Tosti che è aperto al pomeriggio dalle 18.00 alle 20.00, il giovedì e il sabato aperto la mattina dalle 10.30 alle 13.00.

Maggiori info allo 085/4212125.

Il secondo appuntamento è per lunedì 22 giugno alle 10, al Teatro Tosti, quando ci sarà un incontro pubblico, in cui verrà presentata la “Relazione sulla stagione teatrale 2018/2019”.

La cittadinanza è invitata a partecipare, l’ingresso in sala è consentito a massimo 100 persone, obbligatorio l’uso della mascherina.