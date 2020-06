Il periodo di lockdown ha reso necessario sospendere le attività delle società sportive, ma non la voglia di pensare alla ripresa, ed ha imposto a tanti ragazzi di rimanere a casa

Giampiero Misci - presidente del Victoria Cross Ortona - costretto a vedere la sua squadra ferma ha pensato a “ qualcosa che potesse coinvolgere i ragazzi sul come stavano vivendo quel periodo e come immaginavano il futuro “ il futuro per il presidente della squadra di calcio ortonese non può che prevedere il ritorno in campo ed il ritorno anche con nuove magliette da far indossare ai giocatori.

Ha contattato l'Istituto Comprensivo F.P.Tosti e il Matilde Serao proponendo un concorso che potesse unire i ragazzi ed il Victori Cross

Il tema del concorso non poteva che essere : "Dai un calcio al Covid 19 - Disegna la maglia del Victoria Cross".

I dirigenti scolastici dei rispettivi Istituti, la Dott. ssa Irma Nicoletta D'Amico ed il Dott. Marco De Marinis , hanno accolto la proposta, si sono attivati e l’idea del presidente si è concretizzata.



“ Ringrazio per la collaborazione e disponibilità, - dichiara Misci -

per le medie, la Professoressa di Arte Chiara Polidoro e la coordinatrice Professoressa Pina Romandini e per le Elementari la Maestra di Disegno Luciana Notarfranco e la coordinatrice Maestra Antonella Cantatore. “



“ Il concorso ha riscosso un ottimo riscontro tra i ragazzi che numerosi hanno partecipato, seppur impegnati con la didattica a distanza e con gli esami, dando sfoggio della loro creatività e bravura.” commenta il presidente sottolineando che - “non è stato semplice per la giuria decidere i tre migliori lavori su quasi un centinaio di opere arrivate. “

Questi alcuni dei disegni presentati

Ora il concorso è concluso; tanti ragazzi anno avuto modo di divertirsi, da casa, con i loro disegni e il presidente assicura “ i disegni vincitori di questo concorso verranno stampati sulle maglie da gara, sulle maglie di allenamento e sulle maglie pre gara, per la stagione calcistica 2020 /2021 del Victoria Cross Ortona “

" Ai ragazzi vincitori verranno consegnate le maglie del Victoria Cross con la stampa dei loro disegni ed per gli istituti verranno incorniciate le maglie che resteranno come omaggio alla scuola per aver condiviso con noi questa iniziativa" conclude Giampiero Misci invitando alla consegna dei lavori ed alla premiazione: mercoledì 24 giugno alle ore 18.00 presso lo stadio Comunale di Ortona.