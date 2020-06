Rinviata la seconda edizione del Premio Gaetano Cespa.

In seguito all'emergenza sanitaria del COVID-19 e alle restrizioni emanate dal governo relative agli eventi e alle esibizioni in luoghi pubblici, gli organizzatori hanno deciso di posticipare il concorso al 24 settembre 2020, in modo da poter garantire lo svolgimento del Premio in piena sicurezza.

La serata avrebbe dovuto aver luogo il 25 Giugno prossimo, secondo anniversario della scomparsa di Gaetano Cespa, 29 anni, attore. La scorsa estate, la famiglia, gli amici e i colleghi hanno ideato il "Premio Gaetano Cespa" a ricordo di un amico scomparso troppo presto.

Si tratta di un concorso artistico/talent show, gratuito e aperto a tutti i giovani non professionisti amanti dell'arte e della musica la cui finalità è quella di aiutare i nuovi talenti ad emergere nel mondo dello spettacolo.

Vista la situazione di emergenza sanitaria nazionale, l'organizzazione del concorso è stata posticipata al 24 settembre, giorno del compleanno del giovane scomparso.

Il desiderio dei promotori è di rendere questo premio un appuntamento fisso negli anni a venire: un concorso che si andrà a collocare tra gli avvenimenti artistici più importanti della città, un modo per rinnovare il ricordo dell'amico Gaetano proprio attraverso ciò che lui stesso amava fare ovvero: cantare, ballare e recitare.

Le iscrizioni sono aperte: il concorso è riservato a giovani non professionisti, con un'età compresa tra i 16 e i 30 anni. Le discipline ammesse al concorso sono canto, danza e recitazione. I concorrenti potranno presentarsi singolarmente, in coppia o in gruppo. La categoria di concorso è unica: le tre discipline artistiche gareggeranno, infatti, nella stessa categoria mentre il numero massimo di partecipanti è di 30. Sono previsti premi per i primi tre classificati sottoforma di borse di studio e/o buoni acquisto. Per prendere parte al premio si può richiedere il regolamento e il modulo d'iscrizione alla mail premiogaeatanocespa@gmail.com.

Le candidature saranno accettate fino al 20 settembre. Maggiori informazioni allo 085/4212125.