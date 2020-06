NESSUN TAGLIO ALLA CULTURA E COINVOLGIMENTO DEGLI ARTISTI LOCALI

In base ai dati di "Io sono cultura" 2019, il rapporto annuale elaborato da Fondazione Symbola e Unioncamere, nel 2018 il sistema produttivo della cultura e della creatività ha generato in Italia quasi 96 miliardi di euro e assicurato 1,5 milioni di posti di lavoro, il 6,1% degli occupati nel nostro Paese.

" Siamo convinti che anche ad Ortona la cultura debba svolgere un ruolo strategico: forma i più giovani, avvicina le persone, genera occupazione e promuove la nostra Città in Italia e all'estero. - dichiarano i consiglieri comunali Giorgio Marchegiano

Emore Cauti che nel Consiglio comunale del 21 maggio hanno espresso la loro " contrarietà a qualsiasi taglio dei fondi comunali destinati a questo settore "



In merito al cartellone degli eventi estivi, i due consiglieri , hanno avanzato una proposta per sostenere gli artisti ortonesi e gli operatori del mondo dello spettacolo che, a causa dell'emergenza sanitaria, stanno attraversando una profonda crisi: " nei prossimi mesi l'Amministrazione comunale coinvolga con decisione le compagnie teatrali, le band, i musicisti e gli artisti della nostra Città. " sottolineando che " Oltre a garantire ossigeno e risorse economiche, questa misura sarebbe il giusto riconoscimento per chi dedica la propria esistenza a riempire di bellezza la vita di tutti " -



da c,s, di Giorgio Marchegiano Emore Cauti