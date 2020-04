BonusFamiglie della Regione Abruzzo : il Comune di Ortona mette a disposizione un ufficio dedicato

L'amministrazione comunale al fine di supportare i cittadini nella compilazione delle domande per l'accesso al BonusFamiglie della Regione Abruzzo mette a disposizione un ufficio dedicato.

L'ufficio, al piano terra del palazzo municipale in via Cavour, sarà aperto domani dalle ore 10.00 alle ore 17.00, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Nella giornata di mercoledì, invece, l'ufficio si trasferirà a Caldari, nei locali della scuola primaria, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

L'ufficio riceverà previo appuntamento, per evitare assembramenti, telefonando al numero 085.9057559 dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Un contributo per famiglie in condizione di particolare disagio derivante dall'emergenza covid-19 per accedere al contributo per l'acquisto di beni di prima necessità di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) della L.R. 9 del 6 aprile 2020.

“ La Domanda e Autocertificazione per beneficiare del contributo, fino ad un massimo di € 1.000,00 per ciascun nucleo, può essere presentata esclusivamente da uno solo dei componenti il nucleo familiare, per se stessi o per il proprio nucleo familiare (convivente), ovvero in nome e per conto di un altro componente del nucleo familiare in qualità di tutore, amministratore di sostegno o familiare delegato. “

Ulteriori dettagli sul sito della Regione Abruzzo

per alcuni chiarimenti si possono consultare le faq

la DETERMINAZIONE N. DPF014/44

e l’allegato