Gli agricoltori della zona rossa di Caldari potranno andare sui loro terreni

In virtù dell'ordinanza n.36 del Presidente della Regione, domani il sindaco del Comune di Ortona Leo Castiglione emanerà una disposizione per consentire ai coltivatori diretti, ai proprietari terrieri, ai braccianti agricoli e fattori di uscire dalla zona rossa di Caldari per recarsi nei terreni al fine salvaguardare le colture e non perdere i raccolti.