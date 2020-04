ARMIAMOCI E PARTITE

Questo è il motto di questa amministrazione che vergognosamente ieri in consiglio comunale ha bocciato un mio ordine del giorno col quale ho chiesto a Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio di annullare la delibera con la quale si sono aumentati gli stipendi e di far confluire le spettanze relative nel fondo COVID/19 per le famiglie ortonesi che in questi mesi sono alla gogna economica. In compenso hanno aperto un conto corrente per chiunque volesse fare delle donazioni. Avevano votato (con dolor di pancia) su proposta di noi consiglieri di minoranza, l'istituzione di un fondo per aiutare gli agricoltori ortonesi caduti in disgrazia per le note vicende che hanno riguardato la Cantina Sociale di Ortona. Nel bilancio, ovviamente votato dalla maggioranza Castiglione, nemmeno un euro bucato. “Abbiamo lasciato € 8.800,00 per il rifacimento delle strade rurali” Così si giustifica l'assessore Di Bartolomeo. Avevo chiesto in più consigli comunali, un fondo di € 50.000,00 a favore dei commercianti, che non hanno e non avranno entrate ancora per alcuni mesi ma secondo questa maggioranza è assistenzialismo. Abbiamo “scovato” € 180.000,00 per eventi, in un capitolo genericamente individuato”Politiche giovanili, sport e tempo libero”, chiedendo di farli confluire sempre nel fondo COVID perché oggi le partite iva hanno bisogno di liquidità almeno per pagare i costi fissi visto che non hanno entrate di nessun genere. Hanno risposto picche. L'assessore Cristiana Canosa: “ E' solo l'1% del bilancio. Venite con me e vi faccio vedere quanto hanno incassato i commercianti” Peccato però che l'assessore Canosa non ha nemmeno controllato i dati ufficiali 2019 del SUAP: ad Ortona nuove attività commerciali -10% ; cessazioni +3%. Sempre la stessa Canosa, cui il Sindaco ha affidato anche i Lavori Pubblici, ha presentato un bel libro dei sogni: le opere pubbliche. Come pensano di realizzarle? Togliendo il settore Lavori Pubblici alla dirigente ingegnere Milena Coccia (evidentemente non nelle grazie di questa amministrazione) e assumendo per lo stesso settore, un altro dirigente “in via sperimentale per sei mesi” (così lo giustifica la Segretaria Comunale dott.ssa Evelina Di Fabio) più un altro dipendente assunto con posizione organizzativa che ci costano praticamente tanto quanto i due fondi non istituiti per agricoltura e commercio. A ulteriore supporto di questa , la stessa Canosa si giustifica in commissione, dichiarando candidamente che ha portato ad Ortona le due migliori professionalità della regione e che prima avevamo degli “scarti”. Hanno destinato all'ufficio turistico € 50.000,00 per un servizio che temo non potrà essere utile (se non a qualcuno da assumere che si girerà i pollici) considerato che per tutto l'anno, di turismo ce ne sarà purtroppo poco o niente. Quindi, nonostante tutti noi auspichiamo una ripresa, forse sarebbe stato più utile far confluire questo tesoretto sempre nello stesso fondo che (fatevi due conti), unitamente ai trasferimenti annunciati dal governo, davvero potrebbero aiutare concretamente e immediatamente famiglie, commercianti e artigiani a superare questi mesi terribili di crisi economica. E' inutile programmare la ripresa (è lo spot di questa amministrazione) se non garantiamo ora la sopravvivenza. Ci arriveremo tutti morti, non per Coronavirus, ma per impoverimento economico collettivo.