LA SPESA NELLA ZONA ROSSA DI CALDARI

I residenti e domiciliati della zona rossa di Caldari possono fare la spesa a:

- Le Bontà, il negozio si è organizzato per il ritiro previa prenotazione della spesa, in modo da non creare assembramenti, oppure con la consegna a domicilio. Per entrambe le modalità chiamare al 347 5723 781 oppure al 334 776 8551.

- Conad City Caldari stazione a cui si può SOLO ordinare per telefono 0859039037 e la spesa sarà consegnata a domicilio nella zona rossa. Unico negozio fuori dalla zona rossa autorizzato alla consegna a domicilio.

- Panificio Bruno Mascitti che fa anche la consegna a domicilio chiamando al 3481293390