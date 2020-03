MINORANZA COMUNE DI ORTONA: "EMERGENZA COVID-19, SINDACO EMANI ORDINANZA PER LIMITARE USCITE"

Con l'aumento dei casi di contagio da Covid-19 e considerati i numeri preoccupanti di Ortona, siamo convinti sia necessario ridurre ulteriormente gli spostamenti all'interno della nostra Città. In qualità di Consiglieri comunali sentiamo pertanto il dovere di invitare il Sindaco di Ortona ad adottare, così come hanno fatto molti altri Sindaci del nostro territorio, ulteriori misure per la prevenzione del rischio da contagio.

Innanzitutto, pur consapevoli della severità della misura, riteniamo opportuno vietare nel territorio comunale lo svolgimento di attività motorie e sportive all'aperto; in secondo luogo dovrà essere vietato di allontanarsi oltre il raggio di 500 metri dalla propria abitazione durante le passeggiate con gli animali d'affezione.

I titolari delle attività commerciali, al fine di evitare assembramenti, dovranno obbligatoriamente organizzare l'accesso ai locali con modalità contingentate e il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico dovrà essere protetto con appositi DPI (Dispositivi di protezione individuale).

Infine la cittadinanza dovrà essere tenuta ad effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ai beni di prima necessità con modalità che privilegino l'immediata vicinanza rispetto all'abitazione, la riduzione al minimo delle uscite e, ove disponibile, la consegna a domicilio dei beni: dovrà essere applicato, in ogni caso, il principio di percorrere il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

Le suddette misure, più stringenti rispetto a quelle previste a livello nazionale, sono divenute necessarie in considerazione del numero crescente di casi di Covid-19 che ha colpito la nostra Città.

Siamo convinti che con regole chiare e con i necessari controlli riusciremo ad invertire questa tendenza. Il nostro auspicio è che il Sindaco accolga la nostra proposta ed emani un'ordinanza in tal senso.

f.to

Emore Cauti

Angelo Di Nardo

Giorgio Marchegiano

Laura Iubatti

Peppino Polidori

Simonetta Schiazza