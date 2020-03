Siamo TOSTI e didattici… a distanza

Si è aperto un nuovo scenario per la scuola italiana: un vero e proprio cambiamento epocale con piccoli e grandi sacrifici nelle nostre abitudini quotidiane.

Sperimentare: questa è stata la parola d’ordine in questa settimana un nuovo sistema di fare formazione/istruzione per piccoli e grandi utenti con l’attivazione di un servizio chiamato “ didattica a distanza ”.

L’Istituto Comprensivo 2 “ Francesco Paolo Tosti “ si è già messo al passo con i tempi aggiornando celermente il suo sito istituzionale con una nuova e accattivante veste grafica semplificata nelle sue funzioni e ricca e colorata nei suoi contenuti informativi.

Ai nostri studenti è stata offerta l’opportunità di testare metodologie didattiche innovative che gli hanno permesso di continuare l’opera educativa intrapresa dai loro docenti e al contempo capovolgere la situazione immedesimandosi in un ruolo generalmente non loro.

Gli allievi 2.0 hanno usufruito sia di piattaforme virtuali o digitali che di canali trasmissivi come whatsapp raccontando e condividendo esperienze dalle loro quattro mura domestiche.

La didattica non si è fermata ma ha trovato un modo migliore per annullare le distanze attivando percorsi formativi e alternativi rispetto a quella tradizionale al fine di esorcizzare la paura e sconfiggere questo fantasma silente e misterioso che ormai da parecchi giorni aleggia sulle nostre coscienze.

Il diktat del nostro Istituto è stato non solo tenere il passo di una programmazione annuale rimodulando costantemente il nostro operato, ma collaborare per una linea comune, condivisa ed efficace mantenendo vive le relazioni personali ed interpersonali e facendoci riscoprire quanto è importante il contatto umano fatto di piccoli gesti quotidiani o riti condivisi con i nostri allievi che a volte ci sembrano banali ma che in questo momento storico per la comunità scolastica nazionale ci si accontenta anche solo di trasmetterli in modalità on line.

E non finisce qui … la sfida dell’Istituto Comprensivo F.P.Tosti continua dalla prossima settimana nuovamente #DISTANTI ma UNITI e CONNESSI.