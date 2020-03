UNO SPORTELLO PER AFFRONTARE IL TIMORE DELL'EMERGENZA

Il numero telefonico è quello della sede dell'ambito sociale ortonese presso il Polo Eden di Ortona, 085.9066323, e sarà attivo da mercoledì 11 marzo. Si tratta di una iniziativa che si affianca a quelle già operative di sostegno ai cittadini in questi momenti particolari e difficili, dove l'emergenza sanitaria dettata dalla diffusione del covid-19 è affrontata anche attraverso misure psicologiche di contrasto e gestione del rischio.

Lo sportello di assistenza psicologica anticoronavirus si inquadra proprio nell'ambito di questa emergenza per affrontare e superare lo stress emotivo dettato dai repentini cambiamenti di abitudini di vita.

Lo stesso ministero della salute e l'OMS sottolineano l'importanza di queste attività a supporto di quanti si sentono tristi, confusi e spaventati nei momenti di crisi che possono essere superati attraverso semplici rimedi come il colloquio con persone fidate, cercano informazioni solo su fonti attendibili (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, OMS), non consultando in modo ossessivo i social o i canali che presentano scenari catastrofici.

«Questo servizio di contatto telefonico – commenta il vice sindaco con delega alla sanità Vincenzo Polidori – non svolge solo una funzione di ascolto ma è un servizio di sostegno psicologico per rassicurare i nostri cittadini e quelli dei comuni dell'ente d'ambito. Grazie agli operatori che risponderanno al telefono potremo affrontare insieme questo momento di sconforto e timore, parlare con persone fidate e preparate che possono aiutare a gestire le emozioni in tempo d'emergenza».

Lo sportello telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14 e il martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15 alle 17,30 al numero 085.9066323.