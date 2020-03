COVID-19:MISURE DI INTERVENTO PER SUPPORTARE CITTADINI E ATTIVIÁ COMMERCIALI

Dopo i provvedimenti del sindaco Castiglione che disciplinano le azioni di prevenzione della salute pubblica sul territorio comunale sulla base dell'ultimo decreto governativo che ha introdotto misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza covid-19, l'amministrazione comunale predispone alcune misure sul piano economico per affrontare la situazione d'emergenza. In particolare gli uffici economici comunali stanno predisponendo gli atti per differire il termine ordinario per il versamento della prima rata della Tari 2020, la tassa sui rifiuti urbani, che in situazione ordinaria era prevista a fine aprile verrà posticipata a fine maggio.

Un altro provvedimento riguarderà direttamente gli esercizi commerciali con il differimento dei termini per il pagamento della Tosap, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. In particolare per chi non avesse saldato la scadenza annuale prevista a fine gennaio potrà regolarizzare il pagamento entro il 30 giugno senza aggravio di spese, mentre per coloro che usufruiscono dei pagamenti rateali, la rata prevista a fine aprile sarà posticipata al 30 giugno.È stato prorogato a venerdì 27 marzo anche il termine per la presentazione presso l'ufficio protocollo della domanda per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri scolastici.

«Abbiamo deciso di differire il termine di pagamento delle tasse comunali di nostra competenza – sottolinea il sindaco Castiglione – mentre non possiamo incidere sugli adempimenti di carattere nazionale come l'Imu senza precise indicazioni da parte del governo. In questo momento di emergenza nazionale che coinvolge anche il nostro territorio comunale stiamo predisponendo tutte le azioni utili per alleviare i disagi all'intera comunità, sia sotto l'aspetto di prevenzione sanitaria sia sotto quello di aiuti alle famiglie e alle imprese».