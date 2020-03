CORONAVIRUS : APERTO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) - non accedere al Pronto Soccorso ma contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia e il numero verde dell’Asl 800 860 146

Questa mattina il Sindaco Leo Castiglione ha attivato il Centro Operativo Comunale al fine di monitorare la situazione in stretto contatto con la Direzione Sanitaria della Asl 2.

Tutti i cittadini sono invitati al rispetto delle procedure previste, in particolare per chi pensi di essere stato contagiato dal coronavirus è importante non accedere al Pronto Soccorso ma contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia e il numero verde dell’Asl 800 860 146.

In una conta diffusa dal Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti si sottolina che " è assolutamente fondamentale non recarsi in Pronto soccorso di ospedali privi di reparto di Malattie infettive "

" Va sottolineata ancora l'importanza del contatto telefonico con i medici di medicina generale: a tale proposito, quelli di Ortona si sono resi disponibili a rispondere al telefono anche nei giorni prefestivi e festivi, al fine di contrastare paure diffuse che mettono in fibrillazione la popolazione "

Per i dati aggiornati ad oggi in Abruzzo

La Regione comunica che :

Sono 133 i test per il Covid 19 eseguiti dal laboratorio di riferimento regionale di Pescara dall’inizio dell’emergenza a oggi.

Di questi 102 sono risultati negativi, mentre altri 16 sono attualmente in corso.

Il numero dei pazienti risultati positivi al contagio è pari a 11, di cui 7 già confermati dal risultato delle controanalisi dell’Istituto Superiore di Sanità e dello Spallanzani.

I ricoverati sono 9, tutti NON in terapia intensiva. Un paziente è invece in isolamento domiciliare, con sorveglianza sanitaria attiva.

Il caso di Ortona viene inserito tra i positivi, ma non tra i decessi per Covid 19, in quanto non è stato ancora stabilito il nesso causale tra la morte e il contagio.

La differenza tra il numero totale e quello degli esiti è legato al fatto che alcuni test sono stati eseguiti più volte sullo stesso paziente.

Complessivamente, infatti, i pazienti sottoposti a test nella nostra regione sono stati 126:

20 nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila,

13 nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti,

69 nella Asl di Pescara e 24 nella Asl di Teramo.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione. (REGFLASH) US 200307

Si ribadisce sempre l’invito della Asl 02 a non dare rilevanza alle notizie non verificate

“ Se il pettegolezzo diventa notizia ai tempi del Coronavirus ! “