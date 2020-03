Sabato 7 marzo 2020 alle 18:30 presso la Libreria Moderna di Fabulinus & Minerva a Ortona (CH) si terrà la presentazione del nuovo libro di Francesca D’Isidoro “Mi sono innamorata (di tuo marito)”

L’evento è organizzato da The Muses TAS con la partecipazione della scrittrice Sonia Bucciarelli che dialogherà con Francesca D’Isidoro autrice di “Mi sono innamorato (di tuo marito)” e dell’attrice Giulia Capuzzimato che darà voce all’accompagnamento musicale. Al termine il pubblicò sarà invitato ad una degustazione di vino.

La rispettabilità, l’etica, la morale… Per Stella possono andare a farsi benedire al cospetto del torace definito, delle gambe possenti e degli occhi neri, come il peccato, di Stefano Ferro.

Ma Stefano non si limita ad essere solo bello e straordinariamente seducente; lui è la quintessenza di tutto ciò a cui un’ingenua ragazza di provincia, come lei, non dovrebbe mai avvicinarsi: è arrogante, pieno di sé, incredibilmente st…olto... Ed è sposato. Resta il fatto, però, che a un uomo così sia impossibile resistere.

E, comunque, lei non ne ha mai avuto l'intenzione.

Così Stella si butta a capofitto in quella che sarebbe dovuta rimanere solo una sordida storia di sesso (il migliore della sua vita!).

Se a questi elementi, poi, ci aggiungiamo un padre decisamente ingombrante, una sorella iperprotettiva, degli amici sui generis e una moglie tradita con sete di vendetta, diventa evidente come la situazione finirà, inesorabilmente, per sfuggirle di mano.

“ Mi sono innamorata (di tuo marito)” è romanzo brillante che combina passione, amore e ironia – considera Sonia Bucciarelli che modererà l’evento - Oltre alla vicenda che vede protagonisti Stella e Stefano, coinvolge il lettore grazie ad uno stile immediato e fluido che ritendo un punto di forza della scrittura dell’autrice.

Francesca D’Isidoro nasce a Pescara il 15 ottobre del 1984. Laureata in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", dal 2011 dirige il settore amministrativo in un'agenzia di organizzazione eventi.

"Divoratrice compulsiva di libri", come si è definita lei stessa, ha deciso di dedicarsi alla scrittura,

dopo la disastrosa fine di una storia d’amore. “L’amore non è per tutti”, “L’amore è per noi” e “Non lo avevo considerato” sono i titoli delle sue pubblicazioni.