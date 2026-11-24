Sono in corso le ricerche di un pescatore molisano, appartenente alla flottiglia di Termoli, disperso in mare nelle acque antistanti Torino di Sangro e Fossacesia, a circa 10 miglia dalla costa.

L'allarme è scattato intorno alle 5.

A coordinare le operazioni è la Direzione Marittima della Guardia Costiera di Pescara.

Impegnate nelle ricerche le motovedette della Capitaneria di Porto di Ortona, con il supporto di un elicottero. In mare anche i pescherecci della marineria di Vasto, che stanno partecipando alle operazioni. Un pescatore è stato soccorso, di un altro si sono perse le tracce in mare aperto.

Ancora da chiarire che cosa sia accaduto e quale incidente abbia coinvolto l'imbarcazione sulla quale si trovavano i due pescatori coinvolti nell'incidente.

Fonte Adnkronos