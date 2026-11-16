Studio della Radioterapia Oncologica di Chieti pubblicato sulla rivista scientifica "Cancers"

È stata pubblicata sulla Rivista scientifica “Cancers” l’esperienza su 473 pazienti affetti da Tumore del Pancreas e trattati in modalità multidisciplinare unitamente a terapie farmacologiche sistemiche in 17 Centri di Radioterapia Oncologica Italiani, tra cui la Radioterapia Oncologica Chieti, con il coordinamento del Professor Andrea D’Aviero, Associato di Diagnostica per immagini e radioterapia presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologie della “d’Annunzio”.

Il Gruppo di Chieti ha partecipato allo studio multicentrico nell’ambito dei trattamenti multidisciplinari di una patologia tumorale a particolare prognosi sfavorevole come quella del Pancreas.

Attraverso le innovazioni tecnologiche, che consentono una precisione selettiva della dose di Radioterapia sul bersaglio tumorale con il maggior risparmio possibile sui tessuti sani circostanti - caratteristica propria della tecnica di Radioterapia Stereotassica -, è stato possibile somministrare al tumore pancreatico elevatissimi livelli di dose totale, inimmaginabili fino a qualche anno fa. Gli aspetti positivi e promettenti riportati nello studio scientifico appena pubblicato riguardano un eccellente profilo di sicurezza della Radioterapia Stereotassica, grazie alle garanzie di qualità di ogni Centro nella pianificazione e nell’esecuzione di una tecnica così precisa come la Radioterapia Stereotassica, con tossicità al minimo ed elevate percentuali di controllo locale della malattia tumorale pancreatica in soggetti che non presentano metastasi oltre il tumore primitivo.

La possibilità di partecipare a questo studio nazionale multicentrico conferma la qualità del Centro di Radioterapia Oncologica di Chieti, costantemente presente nell’ambito della più avanzata ricerca scientifica di gruppi di lavoro nazionali ed internazionali nonché nella stesura di linee guida cliniche e tecniche nonché nel confronto costante con i Centri di Radioterapia Oncologica più importanti. Questo vale sia per gli aspetti clinici oncologici sulle indicazioni cliniche e sulla ricerca scientifica medica sia anche per gli aspetti procedurali, operativi e di garanzia di Medici, Tecnici e Fisici sanitari del Gruppo di Chieti.

“Questo studio, condotto su una popolazione consistente, è molto promettente per le sue potenziali implicazioni cliniche - afferma il Professor Andrea D’Aviero - poiché consente di inserire la Radioterapia Stereotassica, che classicamente permette di somministrare così elevati dosaggi di Radioterapia in poche sedute di trattamento, all’interno dei trattamenti farmacologici sistemici senza che essi possano subirne variazioni, permettendo in tal modo un’intensificazione combinata, significativa e sinergica, sul tumore primitivo del Pancreas. Inoltre, questo studio nei 17 Centri Nazionali italiani di Radioterapia Oncologica, dimostra come, con i necessari requisiti di qualità e la necessaria esperienza in termini delle più moderne tecniche di Radioterapia Guidata dalle Immagini (IGRT), la Radioterapia Stereotassica è replicabile su tutto il territorio nazionale, consentendo di offrire questa terapia intensificata in tutti i Centri di Radioterapia italiani”.