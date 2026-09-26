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Dolore e commozione per l'ultimo saluto al piccolo Dylan

redazione
Attualità
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Dolore e commozione per la tragedia che ha colpito la comunità di Altino per la tragica scomparsa del piccolo Dylan Cianfarra, il bambino di 6 anni venuto a mancare a causa di una improvvisa crisi respiratoria dovuta ad ostruzione.

In occasione del funerale, in programma oggi, sabato 26 Settembre, alle ore 11:00 nella Chiesa della Madonna del Rosario a Selva di Altino, l’amministrazione comunale ha indetto il lutto cittadino.

Si comunica la partecipazione in forma solenne del sindaco di Altino Vincenzo Muratelli e della sindaca di Lama dei Peligni Tiziana Di Renzo al rito funebre. “Tutta l'Amministrazione comunale di Altino e l'intera comunità di Altino - si legge in una nota del Comune - rinnova il cordoglio e le più sentite condoglianze alla famiglia del piccolo Dylan in questo momento di grandissimo e straziante dolore”.
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