“Ristretti in Agosto”, la Camera Penale di Lanciano accende i riflettori sul carcere frentano

Si è svolta l'altra mattina la visita alla Casa Circondariale di Lanciano, promossa dalla Camera Penale di Lanciano nell'ambito dell'iniziativa nazionale "Ristretti in Agosto" dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

L'iniziativa ha registrato un'ampia e qualificata partecipazione di esponenti delle istituzioni e della politica. Al direttivo della Camera Penale di Lanciano, nelle persone del presidente Diana Peschi, di Luca Scaricaciottoli, Paolo Sisti, Marta Di Nenno ed Elvezio Caporale, si sono uniti la Garante regionale dei Detenuti, avvocato Monia Scalera, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale. Daniele D'Amario e i consiglieri regionali Francesco Prospero e Alessio Monaco.

"La Camera Penale - dice la presidente Diana Peschi - esprime un sentito ringraziamento alla direttrice dell'istituto, Daniela Moi, al comandante della Polizia Penitenziaria, Gino Di Nella, e a tutta l'Amministrazione Penitenziaria per la piena disponibilità e accoglienza garantite durante lo svolgimento della visita, che si è rivelata un momento di confronto estremamente utile ed esaustivo. Le discussioni non si sono limitate all'analisi delle condizioni di vita detentive della popolazione reclusa, ma hanno dedicato ampio spazio alla valutazione delle condizioni di lavoro e di operatività quotidiana del personale penitenziario".

Dalla visita sono emersi importanti e concreti spunti di riflessione.

Sostegno alle attività formative: è stata confermata la volontà di supportare ed estendere per il prossimo anno sociale il progetto d'intesa già avviato dalla Direzione tra la Casa Circondariale e l'Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria. Su questo fronte, la Camera Penale intende offrire il proprio contributo attivo, affiancando le istituzioni politiche regionali.

Donazione di beni strumentali. La Camera Penale valuterà in sede di Assemblea la possibilità di effettuare una donazione diretta di beni strumentali ritenuti di utilità per la struttura.

Impegno della Regione. Analogamente, la rappresentanza della Regione Abruzzo presente alla visita ha formalizzato il proprio impegno a intervenire a sostegno delle esigenze materiali e progettuali dell'istituto.

La giornata si chiude con un bilancio ampiamente positivo in termini di riflessioni sulle condizioni di vita carceraria e sul lavoro svolto quotidianamente negli istituti penitenziari. I dati sulla popolazione carceraria, raccolti dalla Camera Penale, saranno messi a disposizione dell’Osservatorio dell’UCPI.







