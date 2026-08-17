Fuochi d'artificio e incendio al Castello Aragonese di Ortona: "Non ci sono danni alla struttura"

Nessun danno alle strutture e fiamme subito domate nellâ€™incendio che, nella serata di ieri, ha interessato la zona del Castello Aragonese. Le fiamme hanno coinvolto parzialmente due aree esterne alla struttura.

Le procedure di emergenza sono state attivate tempestivamente, con lâ€™intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dellâ€™area.

Il sindaco Angelo Di Nardo e lâ€™assessore agli Eventi e alle Manifestazioni Antonio Sorgetti hanno seguito fino a tarda notte lâ€™evolversi della situazione, mantenendo costante il raccordo con le squadre impegnate nelle operazioni.

Lâ€™incendio si Ã¨ sviluppato durante i tradizionali fuochi che, come ogni anno, si sono svolti allâ€™interno dellâ€™area del Castello. Le fiamme sono state domate intorno alle 2 e, successivamente, i Vigili del fuoco hanno effettuato la bonifica e mantenuto attivo un presidio di controllo.

Â«La prioritÃ Ã¨ stata fin dal primo momento mettere in sicurezza lâ€™area e consentire alle squadre di intervento di operare nelle condizioni migliori â€“ sottolinea il sindaco Angelo Di Nardo â€“. Abbiamo seguito la situazione per tutta la notte e attendiamo ora ulteriori valutazioni tecniche. Ringrazio i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Polizia Locale, la Croce Rossa e tutti i volontari che sono intervenuti con tempestivitÃ e professionalitÃ . Un ringraziamento anche alla ditta Nervegna che ha messo a disposizione lâ€™autobotte. SarÃ necessario verificare attentamente le condizioni delle aree interessate. Purtroppo non Ã¨ la prima volta che accade e questo certamente impone una riflessione per il futuroÂ».

Nessun danno anche nellâ€™altro incendio che, quasi in contemporanea, si Ã¨ sviluppato nella zona del depuratore al Peticcio.