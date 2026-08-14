Diomede Barchiesi non ce l'ha fatta

Fossacesia si ferma davanti alla tragedia che ha portato alla morte di Diomede Barchiesi, rimasto vittima del grave episodio di violenza avvenuto nei giorni scorsi sul lungomare cittadino.

Il dolore e lo sgomento per quanto accaduto hanno colpito profondamente tutta la cittÃ . Il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, lâ€™Amministrazione Comunale e lâ€™intera cittadinanza si stringono alla famiglia Barchiesi, esprimendo sentimenti di sincero cordoglio e vicinanza in questo momento cosÃ¬ drammatico.

Â«Mi stringo alla famiglia Barchiesi con particolare affetto â€“ dichiara il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio â€“ perchÃ© ho avuto modo di parlare con loro lâ€™altro giorno in ospedale e di condividere, seppur per pochi momenti, la loro angoscia e il loro dolore. Da quelle parole ho avuto modo di conoscere meglio Diomede, attraverso il racconto della sua famiglia, e di comprendere ancora di piÃ¹ quanto grande sia la perdita che oggi stanno vivendo. A loro voglio far arrivare tutta la mia vicinanza personale e quella dellâ€™intera cittÃ di FossacesiaÂ».

Una tragedia che ha lasciato una ferita profonda e che, in queste ore, richiama tutti a un momento di riflessione e rispetto. Per questo il Sindaco ha firmato unâ€™Ordinanza Sindacale con la quale viene disposta, per la serata di oggi, la sospensione di tutte le attivitÃ musicali, di intrattenimento e di ballo sullâ€™intero territorio comunale.

Il provvedimento riguarda le attivitÃ sia al chiuso sia allâ€™aperto, nei locali pubblici, negli esercizi commerciali, nei lidi balneari e nelle piazze.

La decisione rappresenta un segno concreto di partecipazione al lutto della famiglia e, al tempo stesso, la risposta di una cittÃ che sente il bisogno di fermarsi davanti a una vicenda che lâ€™ha profondamente scossa.

Â«Di fronte a una vita spezzata in modo cosÃ¬ tragico â€“ prosegue il Sindaco Di Giuseppantonio â€“ riteniamo doveroso fermarci. Per una sera Fossacesia rinuncia alla musica e al divertimento per lasciare spazio al raccoglimento e alla riflessione. Ãˆ un gesto semplice, ma profondamente sentito, con il quale vogliamo testimoniare la nostra vicinanza alla famiglia Barchiesi e rendere omaggio alla memoria di Diomede. Ringrazio i gestori delle attivitÃ e tutti i cittadini per la sensibilitÃ e il senso di responsabilitÃ che sapranno dimostrareÂ».

Lâ€™Amministrazione Comunale ribadisce inoltre la propria ferma condanna di ogni forma di violenza, riaffermando la necessitÃ di costruire una realtÃ fondata sul rispetto della persona, sulla responsabilitÃ e sulla convivenza civile.

In questa giornata di lutto, Fossacesia sceglie dunque di fermarsi e di stringersi attorno alla famiglia Barchiesi, nel ricordo di Diomede e nella partecipazione a un dolore che oggi coinvolge lâ€™intera cittÃ .