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Diomede Barchiesi non ce l'ha fatta

E' morto il 50enne colpito da un pugno a Fossacesia Marina per difendere il figlio in una lite tra giovani

redazione
AttualitÃ 
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Fossacesia si ferma davanti alla tragedia che ha portato alla morte di Diomede Barchiesi, rimasto vittima del grave episodio di violenza avvenuto nei giorni scorsi sul lungomare cittadino.
 
Il dolore e lo sgomento per quanto accaduto hanno colpito profondamente tutta la cittÃ . Il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, lâ€™Amministrazione Comunale e lâ€™intera cittadinanza si stringono alla famiglia Barchiesi, esprimendo sentimenti di sincero cordoglio e vicinanza in questo momento cosÃ¬ drammatico.
 
Â«Mi stringo alla famiglia Barchiesi con particolare affetto â€“ dichiara il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio â€“ perchÃ© ho avuto modo di parlare con loro lâ€™altro giorno in ospedale e di condividere, seppur per pochi momenti, la loro angoscia e il loro dolore. Da quelle parole ho avuto modo di conoscere meglio Diomede, attraverso il racconto della sua famiglia, e di comprendere ancora di piÃ¹ quanto grande sia la perdita che oggi stanno vivendo. A loro voglio far arrivare tutta la mia vicinanza personale e quella dellâ€™intera cittÃ  di FossacesiaÂ».
 
Una tragedia che ha lasciato una ferita profonda e che, in queste ore, richiama tutti a un momento di riflessione e rispetto. Per questo il Sindaco ha firmato unâ€™Ordinanza Sindacale con la quale viene disposta, per la serata di oggi, la sospensione di tutte le attivitÃ  musicali, di intrattenimento e di ballo sullâ€™intero territorio comunale.
 
Il provvedimento riguarda le attivitÃ  sia al chiuso sia allâ€™aperto, nei locali pubblici, negli esercizi commerciali, nei lidi balneari e nelle piazze.
 
La decisione rappresenta un segno concreto di partecipazione al lutto della famiglia e, al tempo stesso, la risposta di una cittÃ  che sente il bisogno di fermarsi davanti a una vicenda che lâ€™ha profondamente scossa.
 
Â«Di fronte a una vita spezzata in modo cosÃ¬ tragico â€“ prosegue il Sindaco Di Giuseppantonio â€“ riteniamo doveroso fermarci. Per una sera Fossacesia rinuncia alla musica e al divertimento per lasciare spazio al raccoglimento e alla riflessione. Ãˆ un gesto semplice, ma profondamente sentito, con il quale vogliamo testimoniare la nostra vicinanza alla famiglia Barchiesi e rendere omaggio alla memoria di Diomede. Ringrazio i gestori delle attivitÃ  e tutti i cittadini per la sensibilitÃ  e il senso di responsabilitÃ  che sapranno dimostrareÂ».
 
Lâ€™Amministrazione Comunale ribadisce inoltre la propria ferma condanna di ogni forma di violenza, riaffermando la necessitÃ  di costruire una realtÃ  fondata sul rispetto della persona, sulla responsabilitÃ  e sulla convivenza civile.
 
In questa giornata di lutto, Fossacesia sceglie dunque di fermarsi e di stringersi attorno alla famiglia Barchiesi, nel ricordo di Diomede e nella partecipazione a un dolore che oggi coinvolge lâ€™intera cittÃ .
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