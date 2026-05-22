VerÃ¬ a confronto con i rappresentanti dei medici di base

Un nuovo appuntamento tra 15 giorni (il tempo per acquisire ulteriore documentazione dalle Asl) per fissare la ripresa dei lavori della delegazione trattante per il rinnovo dellâ€™accordo integrativo regionale dei medici di medicina generale.

Eâ€™ quanto stabilito nel corso dellâ€™incontro tra lâ€™assessore regionale alla Salute, Nicoletta VerÃ¬, il direttore del Dipartimento, Camillo Odio, e la dirigente del Servizio assistenza territoriale, Barbara Morganti, che hanno ricevuto una delegazione delle organizzazioni sindacali dei medici, a margine della manifestazione nazionale che ha toccato anche Pescara.

Oltre alle rivendicazioni sindacali comuni alla vertenza nazionale, in Abruzzo si Ã¨ fatto il punto anche sullo stallo nel rinnovo dellâ€™accordo integrativo regionale, fermo dal 17 marzo scorso dopo la proclamazione dello stato di agitazione da parte delle organizzazioni dei medici.

Lâ€™assessore ha preso in carico le richieste preliminari della categoria alla ripresa delle trattative, a partire dallâ€™applicazione di criteri contrattuali omogenei nelle singole Asl fino ai dati di bilancio disaggregati per ciascuna azienda sanitaria, cosÃ¬ da avere un quadro preciso delle risorse destinate alla medicina convenzionata.

I lavori della delegazione trattante saranno preceduti da un ulteriore incontro con i direttori generali delle 4 Asl.