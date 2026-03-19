Assalto a portavalori sventato, quattordici arresti

La Polizia di Stato, a conclusione di una articolata indagine iniziata e diretta dalla Procura della Repubblica di Chieti e, da ultimo, con la collaborazione ed in sinergia con la Procura della Repubblica di Modena, ha dato esecuzione al decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura di Chieti sventando un assalto a furgoni portavalori, pianificato da un gruppo armato ed organizzato di numerosi uomini, quasi tutti dellâ€™area di Cerignola e Foggia ed un albanese.

La complessa operazione di polizia giudiziaria, avvenuta nelle campagne modenesi in comune di Vignola, nei pressi del mercato ortofrutticolo, permetteva di arrestare 14 persone, rinvenendo e sequestrando numerose armi da sparo automatiche, tra cui almeno 4 mitragliatori modello AK 47 e polvere pirica con congegni elettronici e manuali, tre secchi di chiodi a punta per bloccare il transito degli altri veicoli in autostrada, alcune taniche di benzina, numerosi indumenti per il travisamento, che sarebbero stati utilizzati per lâ€™assalto e lâ€™apertura dei furgoni blindati di una nota societÃ di trasporto valori in partenza da Bologna e diretti a Paderno Dugnano in transito sullâ€™autostrada A1.

Nel corso dellâ€™operazione - rimarcano i procuratori di Chieti e Modena, Giampiero Di Florio e Luca Masini - sono stati altresÃ¬ sequestrati un autoarticolato di proprietÃ di uno degli arrestati utilizzato per il trasporto di parte dellâ€™attrezzatura, nonchÃ©, allo stato, quattro veicoli di grossa cilindrata (tre Maserati ed un Audi), Gli arrestati avevano altresÃ¬ a disposizione un apparecchio Jammer per inibire le comunicazioni via telefono durante lâ€™assalto ed impedire o quantomeno rallentare i soccorsi e

lâ€™arrivo delle forze di polizia.

Lâ€™intervento conclusivo ha visto lâ€™impiego di numerosi agenti del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, uno dei quali rimasto leggermente ferito, delle Squadre Mobili di Chieti e Modena con il supporto operativo dei reparti speciali dei Nocs e di un elicottero per il supporto dallâ€™alto.

Foto archivio Polizia di Stato