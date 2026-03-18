Caro vita, lavoro povero e referendum: il disagio che arriva nelle urne

In queste settimane il dibattito pubblico si concentra sul referendum del 22 e 23 marzo.

Allo stesso tempo, perÃ², câ€™Ã¨ un Paese reale che fatica sempre di piÃ¹ a sostenere il costo della vita. Benzina a due euro al litro, bollette in aumento, generi alimentari sempre piÃ¹ cari. Tutto cresce, mentre i salari restano fermi. E câ€™Ã¨ chi ogni giorno percorre 70â€“80 chilometri per andare a lavorare, perchÃ© i mezzi pubblici non coincidono con gli orari di servizio. Spende 15â€“20 euro al giorno solo per lavorare, a fronte di retribuzioni che spesso non superano i 50â€“60 euro netti.

Questa non Ã¨ piÃ¹ solo una difficoltÃ : Ã¨ il segnale di un equilibrio che si sta progressivamente indebolendo. Nel settore della sanitÃ privata accreditata e del socio-sanitario, i contratti ARIS RSA e AIOP RSA sono fermi da oltre dodici anni. Migliaia di lavoratrici e lavoratori garantiscono ogni giorno servizi essenziali, ma senza un adeguato riconoscimento economico e professionale. Si lavora, ma si resta in condizioni di fragilitÃ economica.

Quando lavorare arriva a costare quasi quanto si guadagna, il problema non Ã¨ piÃ¹ solo il caro carburante o lâ€™inflazione. Ãˆ il valore stesso del lavoro che viene messo in discussione. In questo contesto, anche un referendum su un tema specifico come la giustizia non puÃ² essere completamente separato dal clima generale. Il voto resta libero e consapevole, ma inevitabilmente risente dello stato dâ€™animo del Paese. Le difficoltÃ quotidiane, la fatica ad arrivare a fine mese e la percezione di disuguaglianza si intrecciano con uno scenario internazionale segnato da conflitti aperti â€“ dallâ€™Ucraina al Medio Oriente, fino alle guerre in Iran e Libano â€“ che contribuiscono a mantenere alta lâ€™incertezza economica e sociale. Câ€™Ã¨ un aspetto che merita attenzione: quando il disagio cresce e non trova risposte adeguate, aumenta anche la distanza tra cittadini e istituzioni. E questa distanza puÃ² tradursi in astensione oppure in una scelta di voto orientata dal contesto sociale.

Il 22 e 23 marzo si voterÃ su un quesito importante, ma allâ€™interno di una fase complessa per molte famiglie e lavoratori. Ãˆ ragionevole ritenere che anche questo contesto â€“ interno e internazionale â€“ potrÃ avere un peso nelle urne. Ignorarlo sarebbe un errore.

Daniele Leone - Coordinatore provinciale Chieti - FP CGIL â€“ SanitÃ privata accreditata e convenzionata