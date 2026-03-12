Cucina dell'Ospedale di Lanciano, la Asl fa il punto

Percorsi rigorosamente separati per il personale, riorganizzazione delle aree di cottura e ripristino del “corridoio pulito” per lo smistamento del vitto. Sono i passaggi tecnici vincolanti richiesti dalla Asl Lanciano Vasto Chieti alla Dussmann, la società che ha in appalto il servizio di ristorazione e la gestione delle cucine, per consentire la riapertura del centro cottura dell’Ospedale di Lanciano, la cui attività è stata temporaneamente sospesa dopo i controlli dei Nas. Nel frattempo, la distribuzione del cibo ai pazienti prosegue regolarmente con pasti preparati a Chieti.

I vertici aziendali hanno effettuato un sopralluogo all’interno della struttura. All’ispezione hanno partecipato il direttore generale, Mauro Palmieri, il direttore sanitario aziendale, Raffaele Di Nardo, il direttore del Servizio di prevenzione e protezione, Rocco Mangifesta, e il direttore dell’unità operativa Investimenti patrimonio e manutenzioni, Filippo Manci. Presenti anche i rappresentanti della Dussmann e lo staff dell’ufficio tecnico.

«Ho chiesto una riqualificazione rapida e accurata - ha tenuto a precisare Palmieri - che può e deve essere eseguita nel giro di pochi giorni. Si tratta, infatti, di interventi che non impattano sulla parte strutturale, ma limitati a un miglioramento complessivo della condizione dei locali, che consentirà anche un’organizzazione più funzionale del lavoro».

Al termine della ricognizione sono stati indicati gli interventi necessari per la riapertura: la risistemazione e riqualificazione dell’area di arrivo delle derrate alimentari, la separazione tra le zone di cottura e preparazione pasti, il ripristino del corridoio per il percorso pulito per la partenza dei pasti e la separazione degli spogliatoi tra addetti alla preparazione del cibo e addetti ai servizi di pulizia del centro cottura. È stato inoltre richiesto il ripristino del percorso pulito per la partenza dei carrelli termici, poiché da Lanciano i pasti vengono smistati anche ad altri ospedali del territorio.

Un nuovo sopralluogo è già stato fissato per lunedì prossimo. L’obiettivo è verificare la corretta e puntuale esecuzione di tutte le prescrizioni. Solo in caso di esito positivo la Asl procederà con l’istanza ufficiale per la riapertura della cucina.