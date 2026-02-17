Partecipa a Ortona Notizie

Padre Simone Calvarese confermato Ministro della Provincia Serafica dellâ€™Immacolata Concezione dei Frati Cappuccini del Centro Italia

Nei giorni scorsi in Assisi Padre Simone Calvarese Ã¨ stato rieletto ministro della Provincia Serafica dellâ€™Immacolata Concezione dei Frati Cappuccini del Centro Italia, costituita dalla fusione delle province monastiche dellâ€™Umbria, di Roma e dellâ€™Abruzzo.

Nato a Giulianova, ordinato sacerdote il 26 settembre 2009 dal vescovo di Teramo-Atri, Michele Seccia, padre Simone, conosciuto ed apprezzato anche a Vasto, Ã¨ stato superiore della comunitÃ  di Santa Maria di Stella Maris e cappellano dellâ€™Istituto San Francesco di Vasto Marina.

Con lui sono stati eletti:
fr. Paolo Maria Braghini, Vicario Provinciale;
fr. Alessandro Maria Di Blasio, secondo Consigliere;
fr. Valerio Maria Di Bartolomeo, terzo Consigliere;
fr. Giampiero Montini, quarto Consigliere.
 

