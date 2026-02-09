Partecipa a Ortona Notizie

"L'Abruzzo deve molto ad Antonino Zichichi. Si intitoli a lui il Laboratorio del Gran Sasso"

redazione
AttualitÃ 
Il fisico Antonino Zichichi, autore di numerose e importanti ricerche, contributi e realizzazioni in vari campi della fisica nucleare e subnucleare, lo scienziato che arrivÃ² alla scoperta dell'antimateria, Ã¨ morto all'etÃ  di 96 anni.

"L'Abruzzo - scrive in una nota Giuseppe Tagliente, ex consigliere regionale e presidente del Consiglio regionale - deve molto ad Antonino Zichichi. Grazie a lui la nostra regione puÃ² vantare il Laboratorio del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che rappresenta il centro di ricerca sotterraneo piÃ¹ grande al mondo per la fisica astroparticellare e nucleare. Credo che il minimo come segno di gratitudine sia quello di intitolare a questo grande scienziato questa sua straordinaria realizzazione. Mi permetto girare questa idea al presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo".

